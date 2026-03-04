Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре

2 марта глава города Самары Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия. Он познакомился с предприятием и оборудованием, с помощью которого ведется реабилитация пациентов — людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе бойцов, вернувшихся с СВО.



«Такое предприятие — это уникальный ресурс не только для города, но и для всей Самарской области. Протезирование сегодня даёт людям возможность не просто вернуться к обычной жизни, а полноценно жить, работать, заниматься спортом, реализовывать свои профессиональные и личные планы. Особенно значимо, что самарское производство находится на очень высоком уровне. Здесь не просто изготавливают протезы, но и обеспечивают последующее сопровождение пациентов. Важно развивать эти технологии, делать их доступнее и поддерживать специалистов. Будем работать в этом направлении совместно с Общественным советом по делам инвалидов и Министерством здравоохранения региона», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Как рассказала главе города управляющая Самарским филиалом АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Елена Самохвалова, в этом году предприятию исполняется 110 лет.



В рамках заседания представители Общественного совета по делам инвалидов при администрации города представили Ивану Носкову итоги своей работы за 2025 год и утвердили план работы на 2026 год.



Общественный совет по делам инвалидов был создан в Самаре в 1999 году, позже, после перерыва, возобновил свою работу в 2019 году. Сегодня в его состав входят представители 17 общественных организаций. Общественники занимаются подготовкой предложений по решению проблем людей с ОВЗ, анализируют эффективность программ по повышению качества жизни инвалидов, а также помогают в организации социально значимых инклюзивных мероприятий.



На сегодняшний день в Самаре жителям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется единовременная социальная выплата на ремонт жилых помещений, компенсация за установку индивидуального прибора учета газа (одиноко проживающим инвалидам 1 группы), ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также путевки в санаторно-курортные организации Самарской области. Кроме того, о

Оказывается поддержка семьям, воспитывающим детей-инвалидов, работает «Социальное такси».

