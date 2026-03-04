Я нашел ошибку
Главные новости:
На стадионе «Нефтяник» в Похвистнево состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «лыжные гонки».
В Похвистнево состоялись областной чемпионат и первенство по лыжным гонкам спорта ЛИН
4 марта в Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялись ежегодные областные соревнования по баскетболу 3х3 среди студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Студенты СамГТУ и ПривГУПС - победители региональных соревнований окружного турнира по баскетболу 3х3
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры
3 мартаТатьяна Залетова рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, 
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры

135
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.

Неприятный запах из квартиры может стать основанием для привлечения жильца к административной ответственности, если он нарушает права соседей на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологические требования. Об этом 4 марта рассказал «Известиям» судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук.

«Пользоваться жилым помещением необходимо с учетом прав и законных интересов соседей. Если действия жильца приводят к загрязнению воздуха или появлению стойких зловонных запахов, это может рассматриваться как нарушение санитарных требований», — пояснил эксперт.

Согласно действующему законодательству, ответственность за подобные нарушения предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ. Для физических лиц штраф может составить от 500 до 1 тыс. рублей.

Причиной неприятного запаха в квартире могут стать разные обстоятельства. Например, содержание животных без должного ухода, антисанитария, несвоевременный вынос мусора или использование химических веществ во время ремонта. Нарушение фиксируется в том случае, если запахи распространяются в соседние квартиры через вентиляцию, щели или окна и мешают проживанию других жильцов.

Юрист подчеркнул, что для привлечения к ответственности необходимо доказать источник запаха и его систематический характер.

«Важно установить, что источник неприятного запаха находится именно в квартире предполагаемого нарушителя и что он действительно нарушает права соседей», — отметил Васильчук.

Для фиксации нарушения жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор или государственную жилищную инспекцию. Специалисты проводят проверку, могут взять пробы воздуха и составить акт о нарушении санитарных норм. Также допускается проведение независимой экспертизы и сбор свидетельских показаний соседей.

Кроме того, сначала проблему можно попытаться решить мирно, обратившись к соседу напрямую или через управляющую компанию. Если же ситуация не меняется, жильцы вправе подать жалобу в надзорные органы или обратиться в суд.

По словам юриста, в судебном порядке можно требовать устранения нарушений или компенсации морального вреда. В отдельных случаях, если квартира муниципальная и нарушения носят систематический характер, возможно даже выселение жильца.

 

Фото:  freepik.com

Весь список