Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры

Неприятный запах из квартиры может стать основанием для привлечения жильца к административной ответственности, если он нарушает права соседей на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологические требования. Об этом 4 марта рассказал «Известиям» судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук.

«Пользоваться жилым помещением необходимо с учетом прав и законных интересов соседей. Если действия жильца приводят к загрязнению воздуха или появлению стойких зловонных запахов, это может рассматриваться как нарушение санитарных требований», — пояснил эксперт.

Согласно действующему законодательству, ответственность за подобные нарушения предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ. Для физических лиц штраф может составить от 500 до 1 тыс. рублей.

Причиной неприятного запаха в квартире могут стать разные обстоятельства. Например, содержание животных без должного ухода, антисанитария, несвоевременный вынос мусора или использование химических веществ во время ремонта. Нарушение фиксируется в том случае, если запахи распространяются в соседние квартиры через вентиляцию, щели или окна и мешают проживанию других жильцов.

Юрист подчеркнул, что для привлечения к ответственности необходимо доказать источник запаха и его систематический характер.

«Важно установить, что источник неприятного запаха находится именно в квартире предполагаемого нарушителя и что он действительно нарушает права соседей», — отметил Васильчук.

Для фиксации нарушения жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор или государственную жилищную инспекцию. Специалисты проводят проверку, могут взять пробы воздуха и составить акт о нарушении санитарных норм. Также допускается проведение независимой экспертизы и сбор свидетельских показаний соседей.

Кроме того, сначала проблему можно попытаться решить мирно, обратившись к соседу напрямую или через управляющую компанию. Если же ситуация не меняется, жильцы вправе подать жалобу в надзорные органы или обратиться в суд.

По словам юриста, в судебном порядке можно требовать устранения нарушений или компенсации морального вреда. В отдельных случаях, если квартира муниципальная и нарушения носят систематический характер, возможно даже выселение жильца.

Фото: freepik.com