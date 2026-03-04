Я нашел ошибку
Главные новости:
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры
3 марта Татьяна Залетова рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, 
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете
В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.
7 марта от вокзала Самары отправится «Грушинский экспресс», пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны»
4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени».
В Самаре сняли мистическую драму о невидимых друзьях: премьера сегодня в кинотеатре «Художественный»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре сняли мистическую драму о невидимых друзьях: премьера сегодня в кинотеатре «Художественный»

4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени».

4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени». Сценарист и режиссер фильма – известный самарский тележурналист, член Союза журналистов России Дмитрий Ионов.

«Это фантазийная история о невидимых друзьях и том, что прошлое надо оставлять в прошлом хотя бы для того, чтобы не превратиться в зацикленного на своих обидах и воспоминаниях человека», - отметил режиссер.

Сценарий создан на основе двух рассказов самарского писателя Павла Почикаева. В главных ролях снялись артист Самарского академического театра драмы Артур Ягубов, заслуженный артист РФ Олег Белов, артист Самарского академического театра драмы Владимир Сухов. Саундтрек к фильму написал лидер группы «Хвостов и К» Максим Хвостов.

Съемки проходили на самарских улицах, а также в городской больнице №8. 

Павел Почикаев: «Дмитрий Ионов весьма необычно и умело соединил два моих произведения между собой. Этот фильм - интересный и смелый эксперимент».

Артур Ягубов: «Когда я впервые познакомился со сценарием, то сразу заинтересовался. Зацепили ритм, текучая динамика, пропитанная осенью атмосфера, странный герой, в особенностях которого мне, как артисту, пришлось разбираться. Странность играть нельзя. Надо понять, что конкретно скрывается за ней, и это сыграть. Думаю, я смог разобраться в своем герое. Но объяснить словами его характер сложно, легче почувствовать».

Олег Белов: «Меня привлекла необычность сюжета. Сама история сначала показалась странной, но позже, когда я начал размышлять о ней, превратилась почти в библейскую притчу. Об Ангеле и Падшем Ангеле, о смирении и отчаянии».

Владимир Сухов: «Для многих фильм вначале может быть не понятен. Его основная тема – анализ самого себя, попытка понять, что ты есть в этом мире». 

Максим Хвостов: «Для меня этот фильм, в первую очередь, об одиночестве. Именно это чувство я постарался воспроизвести с музыкальной точки зрения и в разных настроениях». 

Дмитрий Ионов – член Союза журналистов России, режиссер более 200 документальных фильмов, художественного фильма в трех частях «Зоя» по пьесе А. Игнашова «Стояние Зои», телевизионного фильма в двух сериях «На мишени» совместно с ФСБ Самарской области и телеканалом «Губерния», музыкальных фильмов и клипов.

Приглашают всех желающих на премьеру и встречу со съемочной группой фильма «Вкус уходящей осени». Вход свободный. 12+

 

Фото:  Союз журналистов СО

Теги: Самара

2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
04 марта 2026, 16:10
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского...
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
04 марта 2026, 15:53
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел рабочее совещание на площадке завода «Самарский Стройфарфор».
04 марта 2026, 15:09
Минпромторг и «Самарский Стройфарфор» обсудили развитие отрасли в 2026 году
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел рабочее совещание на площадке завода «Самарский Стройфарфор».
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
