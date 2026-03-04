В СОУНБ открывается выставка живописи самарского художника Игоря Дония «Картина мира»

5 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки открывается выставка живописи замечательного самарского художника Игоря Дония «Картина мира».



Путешествие от пейзажа и натюрморта в горнее царство беспредметной абстракции под аккомпанемент блистательных музыкальных ассоциаций виртуозного пианиста и композитора Дмитрия Пилова ожидают посетителей.



В абстрактной живописи есть место тайне, в ней всегда таится загадка, на которую у каждого находится своя, индивидуальная, очень личная отгадка. Абстракция самарского художника Игоря Дония загадочна вдвойне, ведь свой путь к беспредметной живописи он начал уже в совершенстве овладев техниками передачи эмоций через пейзажи и натюрморты, исполненные игрой светотеней, навевающие ассоциации то с импрессионизмом, то с экспрессионизмом…



Выставка получила название «Картина мира».



Образам, рождённым живописью Игоря Дония, чужда статика: они сотканы из движения – то явного и яростного, то тайного, едва уловимого, сомнамбулического, скрытого за полунамёками. Его чувство гармонии кажется безграничным, выходящим за пределы холста, охватывающим всю бесконечность вселенной, и, погружаясь в эту бесконечность, в эту сияющую бездну эмоциональных волн, открытый прекрасному взгляд способен обогатить сознание озарениями, ведущими к кардинальному расширению картины мира.



Вход на выставку свободный. 6+

Фото: минкульт СО