Минпромторг и «Самарский Стройфарфор» обсудили развитие отрасли в 2026 году

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел рабочее совещание на площадке завода «Самарский Стройфарфор». Стороны рассмотрели вопросы государственной поддержки системообразующих предприятий, импортозамещения на рынке строительных материалов и укрепления производственного потенциала региона в условиях стагнации строительной отрасли.

В ходе визита глава ведомства ознакомился с полным циклом производства продукции: от традиционного литья сантехнических изделий до функционирования современных роботизированных линий. Также была представлена линейка керамогранита, включающая глянцевые, матовые и лаппатированные поверхности.

«Самарский Стройфарфор», объединяющий производства сантехники и керамогранита, ежегодно выпускает 2,1 млн единиц сантехники, занимая 15% российского рынка. Мощности по производству керамогранита составляют 5,5 млн кв. м в год (доля рынка — 3%). Предприятие поставляет продукцию в 70 регионов РФ и на экспорт в 10 стран мира.

В 2019 году завод одним из первых в регионе стал участником федерального проекта «Производительность труда», что позволило повысить операционную эффективность и конкурентоспособность. В ходе совещания была отмечена способность предприятия полностью закрывать потребности строительного рынка региона и страны в базовых и премиальных отделочных материалах.

По итогам 2025 года объем налоговых отчислений «Самарского Стройфарфора» в бюджеты всех уровней превысил 1 млрд рублей. «Несмотря на санкции, демпинг и высокую конкуренцию, мы не останавливаемся в развитии, гибко работаем с заказчиками и постоянно анализируем рынок. В 2024–2025 годах мы ввели новые линии по производству сантехники и керамогранита, а в 2026-м планируем выйти на полную мощность роботизированных установок. Мы производим качественную продукцию для потребителей и дистрибьюторов, но для дальнейшего развития нам крайне необходима поддержка девелоперов и покупателей. Уверен, что именно импортозамещение, оснащение наших школ, больниц и квартир отечественной продукцией, даст уверенность в завтрашнем дне и укрепит экономику страны на всех уровнях», — подчеркнул генеральный директор «Самарского Стройфарфора» Павел Мисюля.

«Мы видим вызовы, связанные со снижением спроса в строительной отрасли, что влияет на производительность и себестоимость. Задача, поставленная губернатором Вячеславом Федорищевым – не просто констатировать проблемы, но и активно помогать предприятиям получать государственную поддержку, как финансовую, так и нефинансовую, на всех уровнях. Это ключ к преодолению стагнации и укреплению отрасли», — отметил Денис Гурков.

Фото – минпромторг Самарской области