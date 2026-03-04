Минпромторг и «Самарский Стройфарфор» обсудили развитие отрасли в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры
3 мартаТатьяна Залетова рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, 
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете
В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.
7 марта от вокзала Самары отправится «Грушинский экспресс», пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны»
4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени».
В Самаре сняли мистическую драму о невидимых друзьях: премьера сегодня в кинотеатре «Художественный»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Минпромторг и «Самарский Стройфарфор» обсудили развитие отрасли в 2026 году

173
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел рабочее совещание на площадке завода «Самарский Стройфарфор».

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел рабочее совещание на площадке завода «Самарский Стройфарфор». Стороны рассмотрели вопросы государственной поддержки системообразующих предприятий, импортозамещения на рынке строительных материалов и укрепления производственного потенциала региона в условиях стагнации строительной отрасли.
В ходе визита глава ведомства ознакомился с полным циклом производства продукции: от традиционного литья сантехнических изделий до функционирования современных роботизированных линий. Также была представлена линейка керамогранита, включающая глянцевые, матовые и лаппатированные поверхности.
«Самарский Стройфарфор», объединяющий производства сантехники и керамогранита, ежегодно выпускает 2,1 млн единиц сантехники, занимая 15% российского рынка. Мощности по производству керамогранита составляют 5,5 млн кв. м в год (доля рынка — 3%). Предприятие поставляет продукцию в 70 регионов РФ и на экспорт в 10 стран мира.
В 2019 году завод одним из первых в регионе стал участником федерального проекта «Производительность труда», что позволило повысить операционную эффективность и конкурентоспособность. В ходе совещания была отмечена способность предприятия полностью закрывать потребности строительного рынка региона и страны в базовых и премиальных отделочных материалах.
По итогам 2025 года объем налоговых отчислений «Самарского Стройфарфора» в бюджеты всех уровней превысил 1 млрд рублей.  «Несмотря на санкции, демпинг и высокую конкуренцию, мы не останавливаемся в развитии, гибко работаем с заказчиками и постоянно анализируем рынок. В 2024–2025 годах мы ввели новые линии по производству сантехники и керамогранита, а в 2026-м планируем выйти на полную мощность роботизированных установок. Мы производим качественную продукцию для потребителей и дистрибьюторов, но для дальнейшего развития нам крайне необходима поддержка девелоперов и покупателей. Уверен, что именно импортозамещение, оснащение наших школ, больниц и квартир отечественной продукцией, даст уверенность в завтрашнем дне и укрепит экономику страны на всех уровнях», — подчеркнул генеральный директор «Самарского Стройфарфора» Павел Мисюля.
 «Мы видим вызовы, связанные со снижением спроса в строительной отрасли, что влияет на производительность и себестоимость. Задача, поставленная губернатором Вячеславом Федорищевым – не просто констатировать проблемы, но и активно помогать предприятиям получать государственную поддержку, как финансовую, так и нефинансовую, на всех уровнях. Это ключ к преодолению стагнации и укреплению отрасли», — отметил Денис Гурков.

 

Фото – минпромторг Самарской области

Теги: Самара

