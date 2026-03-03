Я нашел ошибку
Путешественник Федор Конюхов стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм»
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.
В Камышлинском районе на трассе М-5 «Урал» в пути следование загорелся большегруз
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность».
Руководство ГУ МВД СО вручило благодарности особо отличившимся студентам по специальности «Правоохранительная деятельность»
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом».
Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Ак Барсом» - 5:3
Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад.
В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
7 марта «Грушинский экспресс» отправится по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».
«Грушинский экспресс» отправится в праздничный рейс 7 марта
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции

210
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.

«Я один из немногих, кто здесь первый раз. Три года назад началась подготовка к открытию, и сегодня мы видим новое пространство. В Самаре крепкие культурные традиции, и галерея «Виктория» — настоящее достояние для нас», —сказал Вячеслав Федорищев.

Отдельно губернатор поблагодарил мецената, российского предпринимателя, председателя правления ПАО «Новатэк», основателя галереи «Виктория» Леонида Михельсона, который уже два десятилетия дает уникальную возможность жителям и гостям Самары прикоснуться к современному искусству высочайшего уровня и способствует развитию культуры и искусства во всей стране.

Сегодня галерея «Виктория» отмечает свое 20-тилетие. Глава региона Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон поздравили руководство галереи и сотрудников с этой важной датой.

Работы коллекционеров, которые предоставили произведения для выставки, регулярно экспонируются в Москве и других крупнейших культурных центрах страны. И особенно важно, что здесь будут представлены произведения, которые еще нигде не экспонировались, и галерея «Виктория» их покажет первой.

«Убежден, что обновленная «Виктория» станет точкой притяжения не только для жителей Самарской области, но и гостей. Наша же задача — создавать условия, чтобы такие пространства развивались, чтобы искусство было доступно широкой аудитории, а талантливая молодежь видела перспективы для роста здесь, на родной земле», — отметил Вячеслав Федорищев.

Галерея «Виктория» — одна из ключевых частных институций современного искусства в Поволжье, основанная Леонидом Михельсоном в 2005 году как его первый крупный меценатский проект всфере культуры. Миссия галереи — развивать культурную среду города через выставочную, просветительскую и исследовательскую деятельности. За 20 лет существования Галерея «Виктория» провела около 200 персональных и групповых выставок российских и зарубежных художников.

К юбилею галерея подготовила интересную программу. Это и выставка «Самое красивое место, где я когда-либо был», посвященная пейзажу в российском и зарубежном искусстве ХХ-XXI веков. И проект молодой художницы Анны Комаровой «Заговор тополей».

Само здание галереи теперь тоже произведение искусства. Архитектурную концепцию и интерьеры разработали самарские бюро «РБТЫ» и link.bureau. Площадь «Виктории» выросла до 1200 м², из которых 600 м² занимают три выставочных зала.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

