Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции

Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.

«Я один из немногих, кто здесь первый раз. Три года назад началась подготовка к открытию, и сегодня мы видим новое пространство. В Самаре крепкие культурные традиции, и галерея «Виктория» — настоящее достояние для нас», —сказал Вячеслав Федорищев.

Отдельно губернатор поблагодарил мецената, российского предпринимателя, председателя правления ПАО «Новатэк», основателя галереи «Виктория» Леонида Михельсона, который уже два десятилетия дает уникальную возможность жителям и гостям Самары прикоснуться к современному искусству высочайшего уровня и способствует развитию культуры и искусства во всей стране.

Сегодня галерея «Виктория» отмечает свое 20-тилетие. Глава региона Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон поздравили руководство галереи и сотрудников с этой важной датой.

Работы коллекционеров, которые предоставили произведения для выставки, регулярно экспонируются в Москве и других крупнейших культурных центрах страны. И особенно важно, что здесь будут представлены произведения, которые еще нигде не экспонировались, и галерея «Виктория» их покажет первой.

«Убежден, что обновленная «Виктория» станет точкой притяжения не только для жителей Самарской области, но и гостей. Наша же задача — создавать условия, чтобы такие пространства развивались, чтобы искусство было доступно широкой аудитории, а талантливая молодежь видела перспективы для роста здесь, на родной земле», — отметил Вячеслав Федорищев.

Галерея «Виктория» — одна из ключевых частных институций современного искусства в Поволжье, основанная Леонидом Михельсоном в 2005 году как его первый крупный меценатский проект всфере культуры. Миссия галереи — развивать культурную среду города через выставочную, просветительскую и исследовательскую деятельности. За 20 лет существования Галерея «Виктория» провела около 200 персональных и групповых выставок российских и зарубежных художников.

К юбилею галерея подготовила интересную программу. Это и выставка «Самое красивое место, где я когда-либо был», посвященная пейзажу в российском и зарубежном искусстве ХХ-XXI веков. И проект молодой художницы Анны Комаровой «Заговор тополей».

Само здание галереи теперь тоже произведение искусства. Архитектурную концепцию и интерьеры разработали самарские бюро «РБТЫ» и link.bureau. Площадь «Виктории» выросла до 1200 м², из которых 600 м² занимают три выставочных зала.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области