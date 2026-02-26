Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений

В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.

Центральной темой стал вопрос обеспечения безопасности объектов образования и профилактика террористических угроз.

Вячеслав Федорищев, открывая заседание, отметил серьезность текущей ситуации.

«В регионе фиксируется значительный рост числа фактов подготовки преступлений террористической направленности, в которых фигурируют несовершеннолетние. Несмотря на то, что правоохранительные органы своевременно пресекают подобные противоправные действия, уровень угрозы их совершения остается высоким», – сказал губернатор.

В ходе заседания руководители профильных ведомств, силовых структур и образовательных организаций представили отчеты о текущем состоянии систем безопасности. Глава региона поставил задачу повысить эффективность принимаемых мер и подготовить дополнительные решения по защите объектов.

«Инциденты, произошедшие за последнее время в нескольких субъектах страны, еще раз свидетельствуют о том, что здесь не может быть чрезмерных усилий и внимания», – дополнил глава региона.

Особое внимание в ходе дальнейшей работы будет уделено повышению эффективности профилактической и разъяснительной работы среди обучающихся и педагогического состава. По итогам заседания выработан комплекс поручений, направленных на максимальное укрепление безопасности образовательной среды региона.

В заключение, губернатор отметил, что 10 марта текущего года исполняется 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность по противодействию терроризму в Российской Федерации. Решение вопросов, относящихся к компетенции НАК, имеет высочайший уровень приоритета в деятельности всех институтов государственной власти и гражданского общества, и что за два десятилетия НАК доказал свою эффективность как централизованная платформа для выработки единой государственной политики в сфере борьбы с терроризмом.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области