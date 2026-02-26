Я нашел ошибку
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений

В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
Центральной темой стал вопрос обеспечения безопасности объектов образования и профилактика террористических угроз.
Вячеслав Федорищев, открывая заседание, отметил серьезность текущей ситуации.
«В регионе фиксируется значительный рост числа фактов подготовки преступлений террористической направленности, в которых фигурируют несовершеннолетние. Несмотря на то, что правоохранительные органы своевременно пресекают подобные противоправные действия, уровень угрозы их совершения остается высоким», – сказал губернатор.
В ходе заседания руководители профильных ведомств, силовых структур и образовательных организаций представили отчеты о текущем состоянии систем безопасности. Глава региона поставил задачу повысить эффективность принимаемых мер и подготовить дополнительные решения по защите объектов.
«Инциденты, произошедшие за последнее время в нескольких субъектах страны, еще раз свидетельствуют о том, что здесь не может быть чрезмерных усилий и внимания», – дополнил глава региона.
Особое внимание в ходе дальнейшей работы будет уделено повышению эффективности профилактической и разъяснительной работы среди обучающихся и педагогического состава. По итогам заседания выработан комплекс поручений, направленных на максимальное укрепление безопасности образовательной среды региона.
В заключение, губернатор отметил, что 10 марта текущего года исполняется 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность по противодействию терроризму в Российской Федерации. Решение вопросов, относящихся к компетенции НАК, имеет высочайший уровень приоритета в деятельности всех институтов государственной власти и гражданского общества, и что за два десятилетия НАК доказал свою эффективность как централизованная платформа для выработки единой государственной политики в сфере борьбы с терроризмом.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Весь список