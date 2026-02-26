Психолог: «ленивые» добиваются успеха, потому что умеют экономить ресурсы

Психолог Сергей Ланг объяснил, почему «ленивые» чаще добиваются успеха, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 26 февраля, эксперт отметил, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности нередко приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха. По его словам, работа на износ возможна только при понятной финансовой мотивации, а снижение доходов при росте нагрузки становится причиной стресса.

Он также пояснил, что постоянная погоня за саморазвитием и новыми профессиями иногда превращается в ловушку, поскольку количество затраченного времени не всегда связано с результатом, и качественную работу можно выполнить значительно быстрее.

Фото: freepik.com