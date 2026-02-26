Я нашел ошибку
26 февраля психолог Сергей Ланг рассказал, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха.
Психолог: «ленивые» добиваются успеха, потому что умеют экономить ресурсы
25 февраля в Тольятти горела квартира на седьмом этаже дома на бульваре Космонавтов. Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами дыхательных путей.
Неисправная розетка едва не унесла жизнь хозяйки квартиры в Тольятти
На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения.
Павел Финк в Тольятти принял участие в совещании по созданию технопарка «Дом дирижаблестроителей им. К.Э. Циолковского»
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Следственными органами СК СО по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Председатель СК РФ поручил представить доклад о ходе дела по факту исчезновения жительницы Самарской области
Подмосковный суд 26 февраля приговорил рэпера Гуфа к году условно за самоуправство.
Рэпера Гуфа приговорили к условному сроку за самоуправство
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Психолог: «ленивые» добиваются успеха, потому что умеют экономить ресурсы

26 февраля психолог Сергей Ланг рассказал, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха.

Психолог Сергей Ланг объяснил, почему «ленивые» чаще добиваются успеха, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 26 февраля, эксперт отметил, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности нередко приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха. По его словам, работа на износ возможна только при понятной финансовой мотивации, а снижение доходов при росте нагрузки становится причиной стресса.

Он также пояснил, что постоянная погоня за саморазвитием и новыми профессиями иногда превращается в ловушку, поскольку количество затраченного времени не всегда связано с результатом, и качественную работу можно выполнить значительно быстрее.

 

Фото:  freepik.com

