В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС

В Красноармейском районе учения по отработке действий при ЧС. В них участвовали районные силы и органы управления гражданской обороны.

Оценивали действия района специалисты МЧС России.

Цель учений — отработка практических навыков руководящего состава в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и переводе гражданской обороны на режим военного времени.

По сценарию, из-за неблагоприятных метеорологических условий и взрыва газового баллона в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре произошел пожар. В результате обрушилась часть перекрытия. Есть условные пострадавшие и погибшие. Эвакуация оставшихся в здании людей затруднена из-за сильного задымления.

Силы и средства района оперативно отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС.

После учений прошло совещание руководства областного МЧС и района. Участники обсудили дальнейшую работу по гражданской обороне и защите населения. Представители чрезвычайного ведомства оценили действия района по отработке условной ЧС.