В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Следственными органами СК СО по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Председатель СК РФ поручил представить доклад о ходе дела по факту исчезновения жительницы Самарской области
Подмосковный суд 26 февраля приговорил рэпера Гуфа к году условно за самоуправство.
Рэпера Гуфа приговорили к условному сроку за самоуправство
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС

В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.

В Красноармейском районе  учения по отработке действий при ЧС. В них участвовали районные силы и органы управления гражданской обороны.

Оценивали действия района специалисты МЧС России.

Цель учений — отработка практических навыков руководящего состава в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и переводе гражданской обороны на режим военного времени.

По сценарию, из-за неблагоприятных метеорологических условий и взрыва газового баллона в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре произошел пожар. В результате обрушилась часть перекрытия. Есть условные пострадавшие и погибшие. Эвакуация оставшихся в здании людей затруднена из-за сильного задымления.

Силы и средства района оперативно отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС.

После учений прошло совещание руководства областного МЧС и района. Участники обсудили дальнейшую работу по гражданской обороне и защите населения. Представители чрезвычайного ведомства оценили действия района по отработке условной ЧС.

За прошедшие сутки пожарные потушили пожар в Кировском районе Самары: горели надворных построек на площади 50 кв.м.
25 февраля 2026, 17:43
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 4 пожаров
За прошедшие сутки пожарные потушили пожар в Кировском районе Самары: горели надворных построек на площади 50 кв.м. Происшествия
24 февраля в Жигулёвске, на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прошли тренировочные пожарно-тактические учения.
24 февраля 2026, 20:36
В Жигулёвске сегодня пожарные отработали навыки тушения пожара в храме
24 февраля в Жигулёвске, на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прошли тренировочные пожарно-тактические учения. Общество
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек.
24 февраля 2026, 19:53
За прошедшую неделю в регионе при пожарах погибли 6 человек
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек. Происшествия
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
