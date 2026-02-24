В Жигулёвске сегодня пожарные отработали навыки тушения пожара в храме

Сегодня в Жигулёвске, на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прошли масштабные тренировочные пожарно-тактические учения.

Основной задачей стала отработка действий по ликвидации условного возгорания, которое, по сценарию, началось в алтаре и затем перекинулось на помещение колокольни.

В учениях были задействованы значительные силы: 4 звена газодымозащитной службы, 3 автоцистерны, 1 автолестница и штабной автомобиль. Для борьбы с условным огнем и защиты прилегающих территорий были поданы 3 ручных пожарных ствола.

Особое внимание уделялось отработке эвакуации людей и материальных ценностей, а также процедурам аварийного отключения газоснабжения и электроэнергии. Важным аспектом стало взаимодействие пожарных расчетов со служащими храма по вопросам тушения.

Все поставленные перед учениями задачи были успешно выполнены, цель достигнута в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО