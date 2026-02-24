Участники СВ региона получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по объему льготных средств, выданных предпринимателям-участникам СВО.



В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств - участники СВО получили 172 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.



В Самарской области участникам, ветеранам СВО и членам их семей доступны различные инструменты господдержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».



«Поддержка ветеранов СВО - один из наших приоритетов. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. На уровне региона мы реализуем программу «СВОе Дело» - обучаем ветеранов СВО и их близких людей основам предпринимательства. В этом году также впервые проведем конкурс грантов для выпускников нашего обучения», — рассказал Павел Финк.



В региональном Гарантийном фонде участникам спецоперации доступны льготные микрозаймы по минимальным ставкам от 3%.



Подробнее - в центре "Мой бизнес" и на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области