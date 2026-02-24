Я нашел ошибку
Главные новости:
В России подвели итоги зимней переписи "Воробьи на кустах". Она проходила с 7 по 15 февраля.
В Самаре за неделю 374 наблюдателя насчитали более 5 тысяч воробьев
Одна тысяча шестьсот тридцать россиянок вышли замуж в Турции в 2025 году.
Россиянки - в пятерке иностранных невест в Турции  за 2025 год
В Перми завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-17 лет.
Спортсменки губернии - призеры первенства России по гиревому спорту
В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств - участники СВО получили 172 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.
Участники СВ региона получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
24 февраля в Жигулёвске, на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прошли тренировочные пожарно-тактические учения.
В Жигулёвске сегодня пожарные отработали навыки тушения пожара в храме
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек.
За прошедшую неделю в регионе при пожарах погибли 6 человек
26 февраля в программе «Прямой диалог» зам. мэра Самары Данил Морозов расскажет о приоритетах проектирования и планирования территорий, о строительстве новых образовательных и спортивных учреждений, о ходе переселении граждан из ветхого и аварийного жилья
Зам. главы Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
22 февраля дворник спас мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге дворника из Узбекистана наградили медалью за спасение выпавшего из окна мальчика
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Санкт-Петербурге дворника из Узбекистана наградили медалью за спасение выпавшего из окна мальчика

238
22 февраля дворник спас мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге.

Дворник спас мальчика, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге 22 февраля. Ребенок играл у открытого окна и сорвался вниз, но мужчина успел его поймать. В результате ребенок и его спаситель получили травмы. За проявленное мужество дворник стал лауреатом премии Тиграна Кеосаяна и получил медаль «Жасорат» («Мужество») от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Подробности — в материале «Известий».

Дворник из Узбекистана Хайрулло Ибадуллаев, который поймал семилетнего Сашу при падении с седьмого этажа в Санкт-Петербурге, 23 февраля рассказал «Известиям» о том, как разворачивались события.

По имеющейся информации, у ребенка есть особенности развития, из-за чего он не всегда осознает последствия своих поступков. На окнах квартиры не было ограничителей. Мальчик в домашней одежде и сапогах выбрался на карниз и оказался снаружи. Мужчина заметил происходящее после того, как услышал крики соседей. Люди пытались уговорить ребенка вернуться в квартиру, однако он не реагировал.

«Я сказал: иди домой. Кричал, он не слышал. Потом он упал. Ноги в грудь ударили, и потом я тоже упал. У меня рука чуть-чуть сломалась», — рассказал Хайрулло, у которого диагностировали переломы кисти и ребер.

После падения дворник сразу же перенес мальчика в теплое помещение, стал приводить его в чувство, затем уложил на кровать в диспетчерской и находился рядом до приезда скорой помощи. 

Мать мальчика — блогер и предприниматель, основательница сети брендов одежды Надежда Амрани — обнаружила отсутствие сына примерно через 10 минут. Сообщается, что незадолго до случившегося она дала ребенку планшет и ушла на кухню поговорить по телефону.

Сейчас Саша находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна жилого дома на Петрозаводской улице. 

В рамках проверки будет дана оценка действиям родителей и иных лиц, ответственных за безопасность ребенка, а также соблюдению требований законодательства, направленных на защиту жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

Хайрулло Ибадуллаев проходит восстановление дома после травмы руки, полученной при спасении ребенка. Мужчина подчеркивает, что не считает себя героем, и отмечает, что для него важнее всего состояние мальчика.

За свой поступок он был удостоен Премии имени Тиграна Кеосаяна. Денежную часть награды — 1 млн рублей — Ибадуллаев направил своему отцу. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Сам Ибадуллаев поблагодарил за оказанную поддержку и признался, что не ожидал подобного признания. По его словам, он просто поступил так, как считал правильным. Мужчина уточнил, что перевел все полученные средства в Узбекистан.

«У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал», — сказал он.

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил мужчину медалью «Жасорат» («Мужество»). Он подчеркнул, что Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем.

