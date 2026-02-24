Зам. главы Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»

В Самаре 26 февраля в программе «Прямой диалог» примет участие Данил Морозов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы градостроительства, управления имуществом и развития инфраструктуры города. Он расскажет о приоритетах проектирования и планирования территорий, о строительстве новых образовательных и спортивных учреждений, о ходе переселении граждан из ветхого и аварийного жилья и др.



Данил Морозов ответит также на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/12049/. Трансляция начнется в 18:00 в Госпаблике администрации города Самары https://vk.com/video-74315431_456244602.

Фото: пресс-служба администрации Самары