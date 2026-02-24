«Ромео и Джульетта»: в Самарской филармонии прозвучит музыка Прокофьева в соединении с художественным словом Сергея Чонишвили



Музыка Прокофьева в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева прозвучит в соединении с художественным словом Сергея Чонишвили - популярного российского актёра театра и кино, диктора, телеведущего, писателя. (12+)

Сергей Чонишвили обладает насыщенным, глубоким баритоном, мастерски читает стихи и прозу.

Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Без Шекспира немыслима театральная сцена, шекспировские образы и сюжеты прочно вошли в музыкальную культуру трёх столетий. Одной из самых востребованных в музыке стала пьеса «Ромео и Джульетта»: полтора десятка, опер, симфонические увертюры, произведения других жанров. Неоднократно на музыку тех или иных композиторов хореографы ставили балетные спектакли о любви юных героев. Но балет был написал один - его автором стал русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев.

Мысль осуществить на балетной сцене трагедию Шекспира была чрезвычайно смелой: вплоть до начала ХХ века в балете господствовали почти исключительно сказочные сюжеты, античные мифы и романтические легенды. В сентябре 1935 года Прокофьев завершил работу над музыкой к балету «Ромео и Джульетта», но спектакль по причине его невероятной новизны поставлен был далеко не сразу. Премьера состоялась в 1938 году Праге, и только в 1940 году - в Ленинграде, в Государственном театре оперы и балета им. Кирова. Талант драматурга, психологическая чуткость, богатый мелодический дар, виртуозное владение всеми красочными ресурсами оркестра – все лучшие качества Прокофьева-композитора нашли отражение в музыке балета.

Фото: минкульт СО