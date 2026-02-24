В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России подвели итоги зимней переписи "Воробьи на кустах". Она проходила с 7 по 15 февраля.
В Самаре за неделю 374 наблюдателя насчитали более 5 тысяч воробьев
Одна тысяча шестьсот тридцать россиянок вышли замуж в Турции в 2025 году.
Россиянки - в пятерке иностранных невест в Турции  за 2025 год
В Перми завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-17 лет.
Спортсменки губернии - призеры первенства России по гиревому спорту
В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств - участники СВО получили 172 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.
Участники СВ региона получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
24 февраля в Жигулёвске, на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прошли тренировочные пожарно-тактические учения.
В Жигулёвске сегодня пожарные отработали навыки тушения пожара в храме
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек.
За прошедшую неделю в регионе при пожарах погибли 6 человек
26 февраля в программе «Прямой диалог» зам. мэра Самары Данил Морозов расскажет о приоритетах проектирования и планирования территорий, о строительстве новых образовательных и спортивных учреждений, о ходе переселении граждан из ветхого и аварийного жилья
Зам. главы Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
22 февраля дворник спас мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге дворника из Узбекистана наградили медалью за спасение выпавшего из окна мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества

255
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.

Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение детей, молодежи, взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом. На одной площадке сыграли воспитанники детских хоккейных школ и команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов специальной военной операции.

Самарская область была первым регионом, где два года назад были сформированы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах. Сейчас наши следж-хоккеисты — опытные игроки, постоянные участники, победители и призеры межрегиональных и всероссийских соревнований. Среди следж-хоккеистов — выпускники и курсанты региональной программы «Школа героев», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым и являющейся продолжением президентской программы «Время героев».

В рамках турнира на площадке встретились три команды — сборная Самарской области, «Лада-следж» из Тольятти и «ЦСК ВВС-следж» из Самары. По итогам кругового турнира победу одержала сборная области.

Соревнования среди детей проводились в двух возрастных группах. Младшие ребята — хоккеисты 2016-2017 годов рождения — играли на половине площадки и показали яркий, результативный хоккей. Призерами стали «СШОР № 1-ЦСК ВВС» (Самара), самарский «Титан» и новокуйбышевский «Вектор».

Хоккеисты 2014-2015 годов рождения играли уже на полной площадке и тоже продемонстрировали результативную игру. Победил «Вектор» из Новокуйбышевска, призерами стали «Титан» (Самара) и «Химик» (Чапаевск).

Накануне турнира по хоккею его участники, дети и взрослые, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре в честь Дня защитника Отечества. А в холле Дворца спорта хоккеисты и болельщики имели возможность посетить выставку современного оружия и принять участие в мастер-классах.

"Важная составляющая спорта — это патриотическое воспитание. Не случайно традиционной частью всех официальных спортивных мероприятий как регионального, так и всероссийского уровня является исполнение национального гимна, поднятие флага. Нам показалось очень важным пригласить на одно мероприятие детей и взрослых. В одном дворце спорта, на одной ледовой площадке одновременно играли дети и видели рядом с собой героев нашего времени, ребят, которые защищали мирное небо нашей страны. Это точно сработает как пример для подрастающего поколения", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России подвели итоги зимней переписи "Воробьи на кустах". Она проходила с 7 по 15 февраля.
24 февраля 2026, 23:06
В Самаре за неделю 374 наблюдателя насчитали более 5 тысяч воробьев
В России подвели итоги зимней переписи "Воробьи на кустах". Она проходила с 7 по 15 февраля. Общество
124
В Перми завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-17 лет.
24 февраля 2026, 21:30
Спортсменки губернии - призеры первенства России по гиревому спорту
В Перми завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-17 лет. Спорт
182
В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств - участники СВО получили 172 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.
24 февраля 2026, 21:19
Участники СВ региона получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств - участники СВО получили 172 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки. Бизнес
172
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
614
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
673
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1087
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2773
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1046
Весь список