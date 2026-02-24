В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.

Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение детей, молодежи, взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом. На одной площадке сыграли воспитанники детских хоккейных школ и команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов специальной военной операции.

Самарская область была первым регионом, где два года назад были сформированы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах. Сейчас наши следж-хоккеисты — опытные игроки, постоянные участники, победители и призеры межрегиональных и всероссийских соревнований. Среди следж-хоккеистов — выпускники и курсанты региональной программы «Школа героев», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым и являющейся продолжением президентской программы «Время героев».

В рамках турнира на площадке встретились три команды — сборная Самарской области, «Лада-следж» из Тольятти и «ЦСК ВВС-следж» из Самары. По итогам кругового турнира победу одержала сборная области.

Соревнования среди детей проводились в двух возрастных группах. Младшие ребята — хоккеисты 2016-2017 годов рождения — играли на половине площадки и показали яркий, результативный хоккей. Призерами стали «СШОР № 1-ЦСК ВВС» (Самара), самарский «Титан» и новокуйбышевский «Вектор».

Хоккеисты 2014-2015 годов рождения играли уже на полной площадке и тоже продемонстрировали результативную игру. Победил «Вектор» из Новокуйбышевска, призерами стали «Титан» (Самара) и «Химик» (Чапаевск).

Накануне турнира по хоккею его участники, дети и взрослые, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре в честь Дня защитника Отечества. А в холле Дворца спорта хоккеисты и болельщики имели возможность посетить выставку современного оружия и принять участие в мастер-классах.

"Важная составляющая спорта — это патриотическое воспитание. Не случайно традиционной частью всех официальных спортивных мероприятий как регионального, так и всероссийского уровня является исполнение национального гимна, поднятие флага. Нам показалось очень важным пригласить на одно мероприятие детей и взрослых. В одном дворце спорта, на одной ледовой площадке одновременно играли дети и видели рядом с собой героев нашего времени, ребят, которые защищали мирное небо нашей страны. Это точно сработает как пример для подрастающего поколения", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО