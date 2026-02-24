Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»

190
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»

В фондах музея хранится богатая палеонтологическая коллекция, являющаяся важнейшим источником и пособием при изучении этапов развития органического мира на планете, в т.ч. на территории Среднего Поволжья. Она была сформирована за 140-летнюю историю существования музея, но наиболее активно этот процесс происходил в последние десятилетия.

Ежегодные музейные экспедиции пополняют фондовые коллекции ценным палеонтологическим материалом. Музейные сотрудники совместно с учёными планомерно обследуют территорию Самарской области. Совершаются интересные и уникальные находки, которые впоследствии изучаются ведущими специалистами России и порой приводят к научным открытиям и палеонтологическим сенсациям. В настоящее время растёт интерес населения к палеонтологии, что привело к активному исследованию территории нашего края не только специалистами-учёными, но и палеонтологами-любителями. Многие экспонаты были переданы в музей членами Самарского палеонтологического общества и простыми жителями города.

На выставке можно увидеть наиболее яркие новые поступления палеонтологического материала за последние 20 лет, а также открытия, редкости и голотипы (образцы по которым описаны новые для науки виды животных и растений). Представлено несколько готолотипов, хранящихся в музее: череп триасовой амфибии бентозух Гусевой, юрская рыба ортокормус Гущиной и два вида ископаемых пермских водорослей – альгитес самаренсис и ретикулоталлус байтуганский.

Также представлены: коллекция следов жизнедеятельности древних организмов (ихнофоссилии), образцы палеофлоры разных периодов, собрание юрских и меловых губок, коллекция аммонитов, в т.ч. крупный аммонит парапуцозия (72 см), уникальный образец – полутораметровая плита известняка со слоем кораллов гжелия, трёхметровый скелет ихтиозавра, найденный в 2014 году в шахте Новокашпирская, и многое другое. Большинство экспонатов выставляются впервые.

На выставке создана интерактивная зона с разнообразными занимательными играми на палеонтологическую тематику. В ходе работы будут проводиться тематические мастер-классы и мероприятия.

6+

Новости по теме
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
24 февраля 2026, 16:23
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в... Общество
30
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
24 февраля 2026, 12:17
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
В середине 1940-х годов новое итальянское кино брело на ощупь в поисках собственной идентичности. Импульсом для его рождения оказались не фантазии людей... Культура
233
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
23 февраля 2026, 14:16
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, на площади Славы областного центра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и... Общество
693
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1030
