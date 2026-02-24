26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»

В фондах музея хранится богатая палеонтологическая коллекция, являющаяся важнейшим источником и пособием при изучении этапов развития органического мира на планете, в т.ч. на территории Среднего Поволжья. Она была сформирована за 140-летнюю историю существования музея, но наиболее активно этот процесс происходил в последние десятилетия.

Ежегодные музейные экспедиции пополняют фондовые коллекции ценным палеонтологическим материалом. Музейные сотрудники совместно с учёными планомерно обследуют территорию Самарской области. Совершаются интересные и уникальные находки, которые впоследствии изучаются ведущими специалистами России и порой приводят к научным открытиям и палеонтологическим сенсациям. В настоящее время растёт интерес населения к палеонтологии, что привело к активному исследованию территории нашего края не только специалистами-учёными, но и палеонтологами-любителями. Многие экспонаты были переданы в музей членами Самарского палеонтологического общества и простыми жителями города.

На выставке можно увидеть наиболее яркие новые поступления палеонтологического материала за последние 20 лет, а также открытия, редкости и голотипы (образцы по которым описаны новые для науки виды животных и растений). Представлено несколько готолотипов, хранящихся в музее: череп триасовой амфибии бентозух Гусевой, юрская рыба ортокормус Гущиной и два вида ископаемых пермских водорослей – альгитес самаренсис и ретикулоталлус байтуганский.

Также представлены: коллекция следов жизнедеятельности древних организмов (ихнофоссилии), образцы палеофлоры разных периодов, собрание юрских и меловых губок, коллекция аммонитов, в т.ч. крупный аммонит парапуцозия (72 см), уникальный образец – полутораметровая плита известняка со слоем кораллов гжелия, трёхметровый скелет ихтиозавра, найденный в 2014 году в шахте Новокашпирская, и многое другое. Большинство экспонатов выставляются впервые.

На выставке создана интерактивная зона с разнообразными занимательными играми на палеонтологическую тематику. В ходе работы будут проводиться тематические мастер-классы и мероприятия.

6+