В День защитника Отечества в Москве стартовал третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи и Министерства просвещения РФ запустили 23 февраля новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Торжественный старт проекту в Музее Победы дали Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев», наставники, участники и победители прошлых сезонов игры.

В ходе участия в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» ребята со всей России под руководством опытных наставников учатся стратегически мыслить, преодолевать трудности и развивают тактическое мышление. На протяжении всего проекта они получают полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями. Не случайно девиз игры звучит: «Здесь рождается характер».

Во время торжественного запуска третьего сезона «Зарницы 2.0» все желающие получили возможность попробовать свои силы в состязаниях, обрести единомышленников и принять участие в серии мастер-классов. Так, посетители Музея Победы освоили целый комплекс навыков – от управления дронами до противостояния информационным атакам. Во время мероприятия они примерили на себя условно-военные специальности игры: штурмовик, связист, военкор, инженер-сапёр, оператор БПА, командир отряда и медик. При этом участники мероприятия познакомились с теоретическими и практическими основами войск беспилотных систем, которые появились в Вооружённых Силах России в 2025 году и интегрируют все перспективные разработки в области беспилотных систем.

На специальных тематических площадках почётные гости, представители СМИ, Движения Первых и «ЮНАРМИИ» смогли решить задачи по шифровке и дешифровке, построить маршрут на карте по разведданным, совершить полёт на квадрокоптере в сетке, испытать себя в лазерном тире и многое другое. Часть мастер-классов была организована инструкторами Центра «ВОИН».

Одним из ключевых событий стартовых мероприятий нового сезона «Зарницы 2.0» стала пресс-конференция, модератором которой выступил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Участники из разных регионов страны, включая Самарскую область, представили видеоролики, в которых поделились личным опытом участия в игре и продемонстрировали навыки, полученные по военно-учётным специальностям. Самарская область в своём выступлении показала возможности инновационной площадки — научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», который сегодня является одним из флагманов развития беспилотных авиационных систем в России. Это первый в России региональный научно-производственный центр, созданный в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

В свою очередь, организаторы сообщили о нововведениях 2026 года. Так, в третьем сезоне «Зарницы 2.0» впервые расширились возрастные рамки игры. Теперь она охватит четыре возрастные категории в возрасте от 7 до 23 лет. Кроме того, проект пополнился новой условно-военной специальностью – связист. Ребята будут отвечать за организацию связи внутри отряда, обеспечивать шифрование и дешифрование информации.

Особое внимание в ходе проведения игры традиционно уделяется наставникам, среди которых Герои СВО, ветераны боевых действий, учителя и члены военно-патриотических клубов. Сегодня патриотизм и наставничество стали нормой жизни. Одна из ключевых задач наставников – передавать воспитанникам знания об истории России и её ратном пути, а также делиться с ребятами военно-прикладными навыками

В третьем сезоне «Зарницы 2.0» организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети младшей возрастной категории (7-10 лет) освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания и состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист. Помимо прочего, на разных этапах игры ребят ожидает ряд новых испытаний. Во время муниципального и регионального этапов участники преодолеют кросс на дистанцию 3 км, юноши будут состязаться в подтягиваниях, а девушки – в отжиманиях. В ходе окружных сборов пройдет отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов.