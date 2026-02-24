В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»

В субботу, 28 февраля, в 14.00 состоится четвертое занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

В середине 1940-х годов новое итальянское кино брело на ощупь в поисках собственной идентичности. Импульсом для его рождения оказались не фантазии людей искусства, а суровые уроки истории. В разгар Второй мировой войны отношение к кинематографу как индустрии развлечений изменилось. Стали раздаваться голоса, что кино теперь должно стать, наконец, зрелым – то есть ответственным и критически заостренным. Так неореализм оказался началом новой истории кино.

Как сокрушить голливудский миф? Зачем выходить из уютных павильонов на шумные и опасные улицы? Почему мимика и жесты звезд стали подозрительны и потребовались лица обычных людей? Почему общественная жизнь важнее историй про частные интересы? Четвертая встреча киношколы посвящена творчеству Витторио Де Сика, Роберто Росселлини, Лукино Висконти и других режиссеров.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTNYFb