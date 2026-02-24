В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»

Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»

240
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»

В субботу, 28 февраля, в 14.00 состоится четвертое занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
В середине 1940-х годов новое итальянское кино брело на ощупь в поисках собственной идентичности. Импульсом для его рождения оказались не фантазии людей искусства, а суровые уроки истории. В разгар Второй мировой войны отношение к кинематографу как индустрии развлечений изменилось. Стали раздаваться голоса, что кино теперь должно стать, наконец, зрелым – то есть ответственным и критически заостренным. Так неореализм оказался началом новой истории кино.
Как сокрушить голливудский миф? Зачем выходить из уютных павильонов на шумные и опасные улицы? Почему мимика и жесты звезд стали подозрительны и потребовались лица обычных людей? Почему общественная жизнь важнее историй про частные интересы? Четвертая встреча киношколы посвящена творчеству Витторио Де Сика, Роберто Росселлини, Лукино Висконти и других режиссеров.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTNYFb

26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
24 февраля 2026, 14:06
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
На выставке создана интерактивная зона с разнообразными занимательными играми на палеонтологическую тематику. В ходе работы будут проводиться тематические...
176
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
23 февраля 2026, 14:16
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, на площади Славы областного центра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и...
687
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
21 февраля 2026, 12:10
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
Самарский фольклорно-эстрадный ансамбль «То4ка-тире» исполнит народные песни в авторской аранжировке и расскажет о традициях провода зимы.
958
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1030
