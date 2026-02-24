В Самаре деньги ликвидированной фирмы, продававшей алкоголь, взысканы в доход государства

Суд в Самаре признал бесхозяйными средства, оставшиеся на расчетном счете ликвидированной компании ООО «Сампродалко», и передал их в собственность государства. Об этом сообщила прокуратура 24 февраля.

Компания, занимавшаяся продажей алкогольной продукции, была ликвидирована в 2016 году в ходе реорганизации путем слияния с другим юридическим лицом. В мае 2024 года закрылся правопреемник организации. В течение восьми лет на счете компании находилось более 450 тыс. руб.

Согласно законодательству, кредиторы могли подать заявление о распределении имущества в течение пяти лет после внесения сведений о прекращении деятельности в ЕГРЮЛ. Однако таких заявлений не поступило.

В связи с отсутствием претензий со стороны кредиторов прокуратура подала иск в суд, пишет Коммерсантъ-Волга.