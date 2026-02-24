В Самаре обсуждают, как быть с теми, чей транспорт мешает уборке дорог от снега. 

Дискуссия развернулась в тг вице-спикера Губдумы Александра Милеева, который предложил забирать на штрафстоянку машины, мешающие очистке улиц от снега, вне зависимости, чей автомобиль преградил дорогу спецтехнике - артиста, депутата или чиновника.

Кто-то написал, что машину убирать на штрафстоянку необязательно, достаточно лишь переместить ее на очищенное место. Но, как заметил автор инициативы, это проблему не решит, и водитель не будет знать, что нарушил правила благоустройства, пишет СитиТраффик.