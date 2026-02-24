Седьмая модельная библиотека откроется в Тольятти

В 2026 году на базе библиотеки №14 будет создана модельная библиотека интеллектуального досуга. Библиотека будет модернизирована в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Внутри библиотеки будут организованы креативные пространства: зал чтения «Лаборатория в букве», зал электронных ресурсов «Лаборатория в цифре», молодежный зал «Лаборатория роста», детский зал «Библиопродленка», зал для подростков «Эврика»,

зал для проведения культурно-просветительских мероприятий «Диалог», зал для клубных встреч и мастер-классов «Книжная кофейня». На прилегающей к библиотеке территории появятся «Литературные качели».

Фонд библиотеки пополнится новыми книжными изданиями: детской и подростковой литературой, литературой для семейного чтения, отраслевой литературой по актуальным направлениям, в рамках концепции «библиотека интеллектуального досуга» нон-фикш литературой по психологии и развитию личностных качеств, предпринимательству и ведению бизнеса, игровым и интерактивным методикам в педагогике и др.

В библиотеке будет предоставлен доступ к удалённым электронным информационным ресурсам: «ЛитРес», «Руконт», НЭБ, НЭБ.Дети, «Университетская библиотека онлайн»; «Киберленинка», электронным базам национальных библиотек России.

В модернизированной библиотеке будет реализовано больше 20 культурно-просветительских программ. Среди них: краеведческие программы «Город, в котором живем», «Маршрут построен», молодежные программы «Час Икс», «Креатив-лаборатория», детские программы «Обо всем на свете», «НаучЛаб», «Библиознайка».

Библиотека станет центром широкой просветительской работы по укреплению традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей.

В Самарской области создано 42 модельные библиотеки. В этом году будут модернизированы еще три — в Кинеле, Тольятти и Самаре. Напомним, что модернизация библиотек проводится в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» — части национального проекта «Семья».