Детские поликлиники в Самаре разделят на группы

Министерство здравоохранения России представило проект нового порядка оказания медицинской помощи детям. Документ вводит чёткую классификацию детских медучреждений — поликлиники и федеральные центры. В зависимости от группы будут определяться объёмы помощи, оснащение и маршрутизация пациентов.



Все детские поликлиники и стационары разделят на несколько уровней. Например, обычная районная поликлиника попадёт в первую группу, а крупные консультативно-диагностические центры с узкими специалистами — в третью. Для стационаров предусмотрено четыре категории — от отделений с базовыми педиатрическими койками до федеральных центров, где есть реанимация, высокотехнологичная помощь, МРТ, КТ и генетические консультации.



Также от регионов требуется утверждать порядок маршрутизации детей с соматическими заболеваниями. Реформа направлена на то, чтобы ребёнок попадал именно туда, где есть нужное оборудование и специалисты, пишет Самара-АиФ.