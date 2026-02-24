20 марта в 17:46 по московскому времени наступит день весеннего равноденствия. Это событие знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии, в котором расположена и Самарская область.

Как сообщает Московский планетарий, именно в этот момент Солнце пересечет небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. Для жителей Самарской области это означает, что световой день наконец-то начнет уверенно прибавлять, а ночь — сокращаться. Уже в ближайшие выходные после равноденствия мы будем замечать, что солнце поднимается выше, а вечерние сумерки длятся дольше.

В день самого равноденствия, 20 марта, продолжительность дня и ночи практически сравняется по всему миру. В Самаре, например, солнце взойдет в 06:43, а заход ожидается в 18:54. Таким образом, светлое время суток составит около 12 часов, пишет Самара-АиФ.