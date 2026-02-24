В технопарке "Жигулевская долина" состоялся турнир "Хоккей на валенках"

21 февраля территория технопарка «Жигулёвская долина» превратилась в площадку для масштабных спортивных соревнований. Здесь состоялся финал VI Городской турнир «Хоккей на валенках», который является частью «Жигулёвской спартакиады».

В борьбе за Кубок встретились 16 команд, представляющих трудовые коллективы и организации Тольятти:

1. Команда «ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА» – технопарк «Жигулёвская долина»

2. Команда «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» – ППО «Тольяттикаучук»

3. Команда «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» – АО «Тольяттиазот»

4. Команда «КУЙБЫШЕВАЗОТ» – ПАО «КуйбышевАазот»

5. Команда «ТОЛЬЯТТИ» – Администрация г.о. Тольятти

6. Команда «ДЕПУТАТЫ ТОЛЬЯТТИ» – Дума г.о. Тольятти

7. Команда «ОЭЗ» – Особая экономическая зона «Тольятти»

8. Команда «СБЕР» – Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк

9. Команда «МЕДГОРОДОК» – Тольяттинская городская клиническая больница № 5

10. Команда «ЗАРЯД» – Федерация шахмат городского округа Тольятти

11. Команда «ТМК» – Тольяттинский машиностроительный колледж

12. Команда «ЗЕРНО» – компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулевская долина»

13. Команда «МИТРА» – компания «МИТРА», резидент технопарка «Жигулевская долина»

14. Команда «АРМАТ» – Адвокатское бюро «АРМАТ»

15. Команда «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО» – ООО «Тольяттимолоко»

16. Команда «ГИМНАЗИСТЫ 38» – МБУ «Гимназия № 38».

Организатором турнира выступил технопарк «Жигулёвская долина».

Главный судья – Александр Плохов, председатель Федерации хоккея с мячом г. Тольятти.

Среди соорганизаторов соревнований: Особая экономическая «Тольятти»; Тольяттинская больница филиал №1 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства России; Департамент физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти; АНО «Деловая Волга» и АНО «Центр развития компетенций и новых коопераций».

«Технопарк – это не только признанный центр инноватики региона, он также успел стать центром активного и спортивного образа жизни», – отметил на открытии турнира Андрей Беляев, заместитель директора технопарка «Жигулёвская долина».

«Хоккей на валенках» – это яркий и самобытный турнир, который объединяет любителей этого зимнего вида спорта, болельщиков и очень много зрителей. Команда городской Думы принимает участие в турнире уже третий год подряд и каждый раз получает заряд бодрости и отличного настроения», – подчеркнул Сергей Рузанов, председатель Думы г.о. Тольятти.

В турнире 2026 года соревновались 16 команд, поэтому игры шли одновременно на двух ледовых полях. Турнир проводился по кубковой системе, всего было сыграно 28 матчей.

Бронза турнира досталась команде «Депутаты Тольятти», которая представляла Думу г.о. Тольятти. Серебряными призёрами стала команда «Тольяттикаучук».

Чемпионом «Хоккея на валенках – 2026» второй год подряд стала команда «Жигулёвская долина», которая представляла коллектив технопарка.

Лучшим вратарём турнира признан Евгений Пронин (команда «Жигулёвская долина»), лучшим бомбардиром – Андрей Селищев из команды «Депутаты Тольятти», лучшим защитником стал Сергей Андреев (команда «Тольяттикаучук»).

Для справки: Первый турнир по хоккею на валенках в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл в январе 2021 года, в нём приняли участие 6 команд. Игра похожа на обычный хоккей: на ледовой площадке встречаются две команды, в каждой из них по 5 полевых игроков и вратарь. Вместо шайбы используется мяч для ринк-бенди (хоккея с мячом), а вместо коньков – войлочные валенки. Матч длится 10 минут, что добавляет азарта и динамики каждой игре.