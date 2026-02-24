В технопарке "Жигулевская долина" состоялся турнир "Хоккей на валенках"

Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В технопарке "Жигулевская долина" состоялся турнир "Хоккей на валенках"

180
В технопарке "Жигулевская долина" состоялся турнир "Хоккей на валенках"

21 февраля территория технопарка «Жигулёвская долина» превратилась в площадку для масштабных спортивных соревнований. Здесь состоялся финал VI Городской турнир «Хоккей на валенках», который является частью «Жигулёвской спартакиады».

 

В борьбе за Кубок встретились 16 команд, представляющих трудовые коллективы и организации Тольятти:
1. Команда «ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА» – технопарк «Жигулёвская долина»
2. Команда «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» – ППО «Тольяттикаучук»
3. Команда «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» – АО «Тольяттиазот»
4. Команда «КУЙБЫШЕВАЗОТ» – ПАО «КуйбышевАазот»
5. Команда «ТОЛЬЯТТИ» – Администрация г.о. Тольятти
6. Команда «ДЕПУТАТЫ ТОЛЬЯТТИ» – Дума г.о. Тольятти
7. Команда «ОЭЗ» – Особая экономическая зона «Тольятти»
8. Команда «СБЕР» – Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк
9. Команда «МЕДГОРОДОК» – Тольяттинская городская клиническая больница № 5
10. Команда «ЗАРЯД» – Федерация шахмат городского округа Тольятти
11. Команда «ТМК» – Тольяттинский машиностроительный колледж
12. Команда «ЗЕРНО» – компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулевская долина»
13. Команда «МИТРА» – компания «МИТРА», резидент технопарка «Жигулевская долина»
14. Команда «АРМАТ» – Адвокатское бюро «АРМАТ»
15. Команда «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО» – ООО «Тольяттимолоко»
16. Команда «ГИМНАЗИСТЫ 38» – МБУ «Гимназия № 38».

 

Организатором турнира выступил технопарк «Жигулёвская долина».

Главный судья – Александр Плохов, председатель Федерации хоккея с мячом г. Тольятти.  

Среди соорганизаторов соревнований: Особая экономическая     «Тольятти»; Тольяттинская больница филиал №1 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства России; Департамент физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти; АНО «Деловая Волга» и АНО «Центр развития компетенций и новых коопераций».

«Технопарк – это не только признанный центр инноватики региона, он также успел стать центром активного и спортивного образа жизни», – отметил на открытии турнира Андрей Беляев, заместитель директора технопарка «Жигулёвская долина».

«Хоккей на валенках» – это яркий и самобытный турнир, который объединяет любителей этого зимнего вида спорта, болельщиков и очень много зрителей. Команда городской Думы принимает участие в турнире уже третий год подряд и каждый раз получает заряд бодрости и отличного настроения», – подчеркнул Сергей Рузанов, председатель Думы г.о. Тольятти.

В турнире 2026 года соревновались 16 команд, поэтому игры шли одновременно на двух ледовых полях. Турнир проводился по кубковой системе, всего было сыграно 28 матчей.

Бронза турнира досталась команде «Депутаты Тольятти», которая представляла Думу г.о. Тольятти. Серебряными призёрами стала команда «Тольяттикаучук».

Чемпионом «Хоккея на валенках – 2026» второй год подряд стала команда «Жигулёвская долина», которая представляла коллектив технопарка.

Лучшим вратарём турнира признан Евгений Пронин (команда «Жигулёвская долина»), лучшим бомбардиром – Андрей Селищев из команды «Депутаты Тольятти», лучшим защитником стал Сергей Андреев (команда «Тольяттикаучук»).

Для справки: Первый турнир по хоккею на валенках в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл в январе 2021 года, в нём приняли участие 6 команд. Игра похожа на обычный хоккей: на ледовой площадке встречаются две команды, в каждой из них по 5 полевых игроков и вратарь. Вместо шайбы используется мяч для ринк-бенди (хоккея с мячом), а вместо коньков – войлочные валенки. Матч длится 10 минут, что добавляет азарта и динамики каждой игре.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1030
Весь список