число вакансий в гостеприимстве за год увеличилось вдвое

Более чем двукратный рост спроса зафиксирован на су-шефов (+102%, 104 975 руб/мес), шеф-поваров (+102%, 100 333 руб/мес) и помощников официанта (+92%, 65 529 руб/мес). Су-шеф стал самым высокооплачиваемым специалистом сегмента — работодатели предлагали в среднем 104 975 руб/мес (+12% год к году). В числе лидеров также сушист (93 259 руб/мес, +18%), шаурмист (91 294 руб/мес, +26%) и повар (81 197 руб/мес, +29%).

В Москве количество вакансий увеличилось на 46%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 81 965 руб/мес (+12%). Чаще всего работодатели искали су-шефов (+80%), помощников официантов (+51%) и работников кухни (+47%).

Наиболее заметная динамика роста средних зарплатных предложений зафиксирована у работников кухни — +71% (до 106 174 руб/мес), пекарей — +39% (89 064 руб/мес) и поваров — +33% (103 560 руб/мес). Шаурмист в Москве вошёл в число самых высокооплачиваемых специалистов с уровнем средней предлагаемой зарплаты в 113 524 руб/мес (+29%).