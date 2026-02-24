Я нашел ошибку
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Число вакансий в гостеприимстве за год увеличилось вдвое

184
Рынок HoReCa в 2025 году демонстрирует опережающую динамику и остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов занятости. По данным Авито Работы, по России количество вакансий в сфере гостеприимства увеличилось на 98% год к году, а средняя предлагаемая зарплата составила 84 789 руб/мес (+46%). Эту тенденцию подтверждает Москва. По данным центра «Профессии будущего», в столице сейчас доступно более 33 тысяч вакансий в индустрии гостеприимства.

  • Более чем двукратный рост спроса зафиксирован на су-шефов (+102%, 104 975 руб/мес), шеф-поваров (+102%, 100 333 руб/мес) и помощников официанта (+92%, 65 529 руб/мес). Су-шеф стал самым высокооплачиваемым специалистом сегмента — работодатели предлагали в среднем 104 975 руб/мес (+12% год к году). В числе лидеров также сушист (93 259 руб/мес, +18%), шаурмист (91 294 руб/мес, +26%) и повар (81 197 руб/мес, +29%).
  • В Москве количество вакансий увеличилось на 46%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 81 965 руб/мес (+12%). Чаще всего работодатели искали су-шефов (+80%), помощников официантов (+51%) и работников кухни (+47%).
  • Наиболее заметная динамика роста средних зарплатных предложений зафиксирована у работников кухни — +71% (до 106 174 руб/мес), пекарей — +39% (89 064 руб/мес) и поваров — +33% (103 560 руб/мес). Шаурмист в Москве вошёл в число самых высокооплачиваемых специалистов с уровнем средней предлагаемой зарплаты в 113 524 руб/мес (+29%).

Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
1030
