Студенты выпускного курса СГИК представили спектакль «Серёгина война»

Спектакль представили студенты выпускного курса института культуры. Это больше чем постановка в учебном театре – это разговор о самом важном: о любви, стойкости и возвращении домой. Авторы этой пронзительной истории – ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов.

Актерам мастерской Ольги Агаповой удалось с искренностью и документальной точностью передать правду событий на Донбассе. Равнодушным не остался ни один зритель. В числе первых постановку увидели ветераны СВО, их семьи, а также многочисленные гости Самарской губернии.

Среди зрителей – Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области. Она отметила значимость спектакля для формирования общественного мнения.

«Это важный шаг к осмыслению героизма и самоотверженности наших ребят, защищающих Родину. Такие проекты помогают создать платформу для диалога и понимания между поколениями, воспитывают чувства патриотизма и уважения к истории страны», – поделилась Ирина Евгеньевна.

Фото: минкульт СО