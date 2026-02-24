Я нашел ошибку
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»

23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.

В День защитника Отечества члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре. Экспозиция посвящена Самарскому мотострелковому полку, участвующему в специальной военной операции.

«Данное воинское подразделение начало свой боевой путь в ходе военных действий на Украине 22 декабря 2022 г., – рассказывает директор музея им. Фрунзе Андрей Александрович Гончаров. - Совершив марш и выйдя в район населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области, он приступил к обороне левого берега реки Днепр в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 18 августа 2023 г. полк передислоцирован в Запорожскую область, где и сегодня продолжает выполнять боевые задачи».

История развивается по спирали: более 100 лет назад на территории Донбасса шли бои Гражданской войны. Здесь осенью 1920 г. пролегал боевой путь выдающегося советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе, когда он командовал Южным фронтом. Под его руководством красноармейцы отбили Донбасс и Крым от белогвардейцев, поддерживаемых странами Антанты. В 1941-1943 гг. в годы Великой Отечественной войны территория Донбасса вновь была атакована и стала ареной ожесточенных боев.

«Во все времена жители Донбасса и Крыма были с Россией и не склоняли свою голову перед врагом, – отмечает председатель Молодежного совета Самарской областной организации ОПРГУ и ОО РФ, сотрудник самарского Росреестра Сергей Гаршин. – И сегодня выставка, которую мы посетили, рассказывает о героических подвигах жителей Донбасса, которые отстаивают свое историческое право на жизнь в составе России. А наши вооруженные силы, и в частности, самарцы, верные своему воинскому долгу, помогают народу Донбасса защитить свою землю», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

