Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой

В преддверии Дня защитника Отечества министерство здравоохранения, первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза для военнослужащих. Он был организован Федерацией профсоюзов Самарской области - всего было сформировано 180 коробок необходимых вещей.

«Мы понимаем, насколько важна наша поддержка для ребят на передовой. Они каждый день рискуют своими жизнями ради нашей безопасности и мирного неба над головой. Их мужество и самоотверженность заслуживают самой искренней благодарности и всесторонней поддержки. Каждая отправленная посылка – это не просто набор необходимых вещей. Это частичка дома, это напоминание о том, что их любят и ждут. Мы будем продолжать нашу работу в этом направлении», - отметила заместитель министра здравоохранения Самарской области Светлана Шишкова.

В состав гуманитарного груза вошли медикаменты, средства гигиены, теплые вещи, генераторы, рации, тепловизоры, строительные инструменты, а также письма с поздравлениями с Днём Защитника Отечества от детей и ветеранов.

"Для каждого из нас особая ответственность — отправлять гуманитарную помощь нашим военнослужащим, находящимся вдали от дома, защищающим мир и наше спокойствие. Мы понимаем, насколько важно для каждого солдата чувствовать прочную связь с семьёй, друзьями и всеми соотечественниками. Именно эта связь придаёт сил и укрепляет боевой дух", - подчеркнула председатель региональной организации Профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина.

Фото: минздрав СО