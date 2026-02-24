Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой

87
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.

В преддверии Дня защитника Отечества министерство здравоохранения, первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза для военнослужащих. Он был организован Федерацией профсоюзов Самарской области - всего было сформировано 180 коробок необходимых вещей.

«Мы понимаем, насколько важна наша поддержка для ребят на передовой. Они каждый день рискуют своими жизнями ради нашей безопасности и мирного неба над головой. Их мужество и самоотверженность заслуживают самой искренней благодарности и всесторонней поддержки. Каждая отправленная посылка – это не просто набор необходимых вещей. Это частичка дома, это напоминание о том, что их любят и ждут. Мы будем продолжать нашу работу в этом направлении», - отметила заместитель министра здравоохранения Самарской области Светлана Шишкова.

В состав гуманитарного груза вошли медикаменты, средства гигиены, теплые вещи, генераторы, рации, тепловизоры, строительные инструменты, а также письма с поздравлениями с Днём Защитника Отечества от детей и ветеранов.

"Для каждого из нас особая ответственность — отправлять гуманитарную помощь нашим военнослужащим, находящимся вдали от дома, защищающим мир и наше спокойствие. Мы понимаем, насколько важно для каждого солдата чувствовать прочную связь с семьёй, друзьями и всеми соотечественниками. Именно эта связь придаёт сил и укрепляет боевой дух", - подчеркнула председатель региональной организации Профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

