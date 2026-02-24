В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки

На здании филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову) – поэту, переводчику, фронтовику, чья судьба была связана с вузом и Самарским краем.

Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка и Году единства народов России. Оно объединило представителей органов власти, национально-культурных объединений, научного сообщества, студентов и общественности.

Доска была изготовлена в 2005 году, но долгие годы считалась утраченной. Её нашли почитатели творчества поэта. Возвращение на фасад стало возможным благодаря усилиям университета и чувашской национально-культурной автономии.

«Сегодня восстановлена историческая справедливость. Доска была снята с фасада во время ремонта и нашлась на историческом факультете. Мы решили вернуть её на законное место, - сказала ректор СГСПУ Светлана Бакулина. - 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России, и сохранять память о тех, кто учился в нашем вузе, защищал Родину и много сделал для страны, — наш долг».

Андрей Петтоки (Петухов) — известный в довоенном Поволжье поэт и переводчик, писавший на чувашском и русском языках. Стоял у истоков Чувашской республиканской и Куйбышевской областной писательских организаций. Среди произведений — цикл стихов «Красная звезда», поэма «Двадцать два», баллада «Камыш». Главный литературный труд — первый перевод на русский язык поэмы «Нарспи» чувашского классика Константина Иванова.

Учился и работал в здании на ул. Льва Толстого, 47 до ухода на фронт в 1941 году. Погиб в апреле 1942 года.

«Как и 80 лет назад, сегодня на полях СВО ребята разных национальностей вместе отстаивают интересы Отечества. Это и есть подлинный пример единства народов России», - подчеркнула замминистра внутренней политики Мария Купцова.

Собравшиеся почтили память поэта минутой молчания. Студенты прочитали его стихи.

«Это очень важно — сохранять культурное и творческое наследие. Я рада, что оказалась к этому причастна», - поделилась студентка Таисия Комлева.

Университет, которому в этом году исполняется 115 лет, продолжает бережно хранить истории своих выпускников, готовя издания о Героях Советского Союза, ветеранах и выдающихся личностях, чьи имена вписаны в историю региона и страны.

Фото: департамент информационной политики СО