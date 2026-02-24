Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки

170
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).

На здании филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову) – поэту, переводчику, фронтовику, чья судьба была связана с вузом и Самарским краем.

Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка и Году единства народов России. Оно объединило представителей органов власти, национально-культурных объединений, научного сообщества, студентов и общественности.

Доска была изготовлена в 2005 году, но долгие годы считалась утраченной. Её нашли почитатели творчества поэта. Возвращение на фасад стало возможным благодаря усилиям университета и чувашской национально-культурной автономии.

«Сегодня восстановлена историческая справедливость. Доска была снята с фасада во время ремонта и нашлась на историческом факультете. Мы решили вернуть её на законное место, - сказала ректор СГСПУ Светлана Бакулина. - 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России, и сохранять память о тех, кто учился в нашем вузе, защищал Родину и много сделал для страны, — наш долг».

Андрей Петтоки (Петухов) — известный в довоенном Поволжье поэт и переводчик, писавший на чувашском и русском языках. Стоял у истоков Чувашской республиканской и Куйбышевской областной писательских организаций. Среди произведений — цикл стихов «Красная звезда», поэма «Двадцать два», баллада «Камыш». Главный литературный труд — первый перевод на русский язык поэмы «Нарспи» чувашского классика Константина Иванова.
Учился и работал в здании на ул. Льва Толстого, 47 до ухода на фронт в 1941 году. Погиб в апреле 1942 года.

«Как и 80 лет назад, сегодня на полях СВО ребята разных национальностей вместе отстаивают интересы Отечества. Это и есть подлинный пример единства народов России», - подчеркнула замминистра внутренней политики Мария Купцова.

Собравшиеся почтили память поэта минутой молчания. Студенты прочитали его стихи.

«Это очень важно — сохранять культурное и творческое наследие. Я рада, что оказалась к этому причастна», - поделилась студентка Таисия Комлева.

Университет, которому в этом году исполняется 115 лет, продолжает бережно хранить истории своих выпускников, готовя издания о Героях Советского Союза, ветеранах и выдающихся личностях, чьи имена вписаны в историю региона и страны.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

