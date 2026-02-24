Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года

Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» за январь 2026 года.

Больше всего путешествовали кошки и собаки, также в этом году чаще стали ездить в поездах хомяки, кролики, шиншиллы, хорьки, рыбки и попугаи.

Напомним, что перевозить домашних животных без сопровождения можно в багажном купе штабных вагонов поездов дальнего следования АО «ФПК», которые курсируют внутри страны.

К перевозке без сопровождения владельцев допускаются только домашние прирученные животные. Вместе с ними можно отправить сопроводительные документы на животного: ветеринарный паспорт, метрику, родословную и так далее.

Оформить перевозку можно онлайн или в специализированных багажных кассах. Для этого необходимо заполнить заявление установленного образца с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя, а также другой необходимой информации.

С подробной информацией о правилах перевозки животных можно ознакомиться на сайте РЖД в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения в поездах АО «ФПК» («Услуги и сервисы»/ «Перевозка багажа, посылок, корреспонденции, животных и ручной клади»), сообщает пресс-служба КбшЖД.