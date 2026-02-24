В День защитника Отечества молодежь села Елховка познакомилась с работами фронтового фотографа Олега Ракшина

В День защитника Отечества активисты Молодежки Народного фронта Самарской области организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие. Ребятам представили две фотовыставки «Лица армии» и «Хроники войны», автором которых является известный самарский фотограф, кинодокументалист и участник специальной военной операции Олег Ракшин.

Выставка, развернутая в стенах школы, стала настоящим мостом между линией фронта и тылом. Работы Олега Ракшина отличаются особой документальной честностью: они не только показывают военные будни и портреты бойцов, но и передают эмоциональный настрой защитников, их характер и волю к победе. Экспозиция «Лица армии» позволила школьникам увидеть в героях СВО обычных людей с необычайной силой духа, а «Хроники войны» погрузили в реалии сегодняшних событий глазами очевидца.

После просмотра фотографий учащиеся школы присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята написали трогательные послания и слова поддержки бойцам, находящимся на передовой. В своих письмах школьники выразили благодарность за мирное небо и мужество, пожелали воинам скорейшего возвращения домой с победой.

«Особенно ценно, что эти выставки прошли именно 23 февраля. Олег Ракшин — человек, который сам с оружием в руках защищал страну и при этом находил время, чтобы показать нам правду через фотографии. Для молодежи такие встречи — не просто урок истории, а возможность прикоснуться к живой современной истории и сказать «спасибо» тем, кто сейчас в окопах. Сегодняшние письма, которые написали дети, поедут к нашим бойцам с ближайшим гуманитарным конвоем», — прокомментировала событие координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Фото: Молодежка Народного фронта Самарской области