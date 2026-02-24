Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.
В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
На сцене МКТК «Дирижабль» состоялась премьера спектакля-читки «Серёгина война»
Студенты выпускного курса СГИК представили спектакль «Серёгина война»
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
23 февраля активисты Молодежки Народного фронта СО организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие.
В День защитника Отечества молодежь села Елховка познакомилась с работами фронтового фотографа Олега Ракшина
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.
В Красноярском районе открылся музей специальной военной операции
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День защитника Отечества молодежь села Елховка познакомилась с работами фронтового фотографа Олега Ракшина

139
23 февраля активисты Молодежки Народного фронта СО организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие.

В День защитника Отечества активисты Молодежки Народного фронта Самарской области организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие. Ребятам представили две фотовыставки «Лица армии» и «Хроники войны», автором которых является известный самарский фотограф, кинодокументалист и участник специальной военной операции Олег Ракшин.

Выставка, развернутая в стенах школы, стала настоящим мостом между линией фронта и тылом. Работы Олега Ракшина отличаются особой документальной честностью: они не только показывают военные будни и портреты бойцов, но и передают эмоциональный настрой защитников, их характер и волю к победе. Экспозиция «Лица армии» позволила школьникам увидеть в героях СВО обычных людей с необычайной силой духа, а «Хроники войны» погрузили в реалии сегодняшних событий глазами очевидца.

После просмотра фотографий учащиеся школы присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята написали трогательные послания и слова поддержки бойцам, находящимся на передовой. В своих письмах школьники выразили благодарность за мирное небо и мужество, пожелали воинам скорейшего возвращения домой с победой.

«Особенно ценно, что эти выставки прошли именно 23 февраля. Олег Ракшин — человек, который сам с оружием в руках защищал страну и при этом находил время, чтобы показать нам правду через фотографии. Для молодежи такие встречи — не просто урок истории, а возможность прикоснуться к живой современной истории и сказать «спасибо» тем, кто сейчас в окопах. Сегодняшние письма, которые написали дети, поедут к нашим бойцам с ближайшим гуманитарным конвоем», — прокомментировала событие координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

 

Фото:  Молодежка Народного фронта Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сцене МКТК «Дирижабль» состоялась премьера спектакля-читки «Серёгина война»
24 февраля 2026, 17:26
Студенты выпускного курса СГИК представили спектакль «Серёгина война»
На сцене МКТК «Дирижабль» состоялась премьера спектакля-читки «Серёгина война» Общество
15
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.
24 февраля 2026, 16:33
В Красноярском районе открылся музей специальной военной операции
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции. Общество
91
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
24 февраля 2026, 16:23
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в... Общество
137
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
594
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
655
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1068
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2757
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1033
Весь список