Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 

Актриса, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук умерла на 75-ом году жизни. Об этом 24 февраля сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена), пишут "Известия".

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 1972 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, а уже в 1983 году — киностудии имени М. Горького. За свою карьеру актриса снялась в более 50 картинах. Однако особую популярность Шевчук получила благодаря роли зенитчицы Риты Осяниной в экранизации «А зори здесь тихие…».