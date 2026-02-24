Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 

129
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.

Актриса, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук умерла на 75-ом году жизни. Об этом 24 февраля сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена), пишут "Известия".

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 1972 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, а уже в 1983 году — киностудии имени М. Горького. За свою карьеру актриса снялась в более 50 картинах. Однако особую популярность Шевчук получила благодаря роли зенитчицы Риты Осяниной в экранизации «А зори здесь тихие…».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1030
Весь список