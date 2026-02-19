Я нашел ошибку
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы».
Самарцев приглашают на турнир по городкам
По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов.
Роскачество: способ приготовить полезные блины в период Масленицы
Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге.
Садовый центр Веры Глуховой из Самарской области признан лучшим питомником в России
Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития – ООО «ЕвроБиоТех». В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Корпорация развития региона будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса
Согласно статистике, в Москве на 1 февраля средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.
Самые высокие цены на огурцы оказались в Норильске и Анадыре
Гражданин отлавливал синиц, снегирей, скворцов с помощью клеток и сетей, в которых птички запутывались. По словам мужчины, о незаконности их отлова он не знал.
В Ставропольском районе мужчина незаконно отлавливал диких птиц
Жители Кинеля увидели спектакль-победитель регионального этапа Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В регионе продолжаются показы спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах

198
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.

В рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для сотрудников министерства здравоохранения Самарской области. Мероприятие организовано при поддержке первичной профсоюзной организации ведомства.

Врио министра здравоохранения Андрей Орлов совместно с заместителями первыми прошли экспресс-обследование уровня здоровья. Всего проверили здоровье 75 специалистов ведомства. Им провели биоимпедансометрию – исследование состава тела, измерение артериального давления, роста, веса, вычислили индекс массы тела, биологического возраста, измерили уровень сахара крови и общего холестерина, провели пульсоксиметрии, спирометрии.

«Значительную часть времени мы проводим на рабочем месте. Поэтому очень важно, чтобы пребывание на работе было продумано с точки зрения формирования здорового образа жизни. Экспресс-обследование позволяют решить такие задачи, как снижение влияния факторов риска на здоровье - курение, алкоголь, стресс, снижение числа случаев, когда сотрудник формально находится на рабочем месте, но фактически отсутствует, а также изменение ситуаций, когда работник присутствует физически, но его продуктивность равна нулю», - подчеркнул Андрей Орлов.

Центром здоровья разработаны специальные практические семинары для трудовых коллективов – пирамида рисков, правильное питание, физическая активность как основа здоровья, а также специальные социологические опросы для оценки текущей ситуации и ее динамики. Важно, что на этих встречах люди не просто получают теоретические знания, а реальные практические навыки формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний.

В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях достигли 200 тысяч человек.

«Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — это объединенные усилия работодателей, работников и органов власти по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста, которые достигаются путем усовершенствования организации труда, информированию сотрудников по различным направлениям, разработки системы мотивации и поощрения здорового образа жизни», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

