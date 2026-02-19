В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах

В рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для сотрудников министерства здравоохранения Самарской области. Мероприятие организовано при поддержке первичной профсоюзной организации ведомства.

Врио министра здравоохранения Андрей Орлов совместно с заместителями первыми прошли экспресс-обследование уровня здоровья. Всего проверили здоровье 75 специалистов ведомства. Им провели биоимпедансометрию – исследование состава тела, измерение артериального давления, роста, веса, вычислили индекс массы тела, биологического возраста, измерили уровень сахара крови и общего холестерина, провели пульсоксиметрии, спирометрии.

«Значительную часть времени мы проводим на рабочем месте. Поэтому очень важно, чтобы пребывание на работе было продумано с точки зрения формирования здорового образа жизни. Экспресс-обследование позволяют решить такие задачи, как снижение влияния факторов риска на здоровье - курение, алкоголь, стресс, снижение числа случаев, когда сотрудник формально находится на рабочем месте, но фактически отсутствует, а также изменение ситуаций, когда работник присутствует физически, но его продуктивность равна нулю», - подчеркнул Андрей Орлов.

Центром здоровья разработаны специальные практические семинары для трудовых коллективов – пирамида рисков, правильное питание, физическая активность как основа здоровья, а также специальные социологические опросы для оценки текущей ситуации и ее динамики. Важно, что на этих встречах люди не просто получают теоретические знания, а реальные практические навыки формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний.

В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях достигли 200 тысяч человек.

«Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — это объединенные усилия работодателей, работников и органов власти по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста, которые достигаются путем усовершенствования организации труда, информированию сотрудников по различным направлениям, разработки системы мотивации и поощрения здорового образа жизни», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Фото: минздрав СО