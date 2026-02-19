Роскачество: способ приготовить полезные блины в период Масленицы

Во время масленичной недели нагрузка на организм из-за большого потребления блинов возрастает. Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова 19 февраля рассказала «Известиям», как избежать дискомфорта, не отказываясь от традиционного блюда.

По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов.

«Если вы хотите сделать блины не только праздничным, но и сбалансированным блюдом, попробуйте использовать функциональную амарантовую муку. Она имеет высокое содержание пищевых волокон, что благотворно сказывается на пищеварении, а также придает выпечке приятный ореховый оттенок и не содержит глютена», — пояснила специалист.

Альтернативой может стать и готовая смесь для блинов, богатая пищевыми волокнами и белком, что позволит дольше сохранять чувство сытости после трапезы и благоприятно скажется на пищеварении.

Не менее важно уделить внимание и топингам, которые традиционно подают к блинам.

«Классические варианты — сгущенное молоко, варенье с сахаром или жирная сметана — значительно увеличивают калорийность блюда. Прекрасной и полезной альтернативой привычным добавкам станет функциональная шоколадно-ореховая паста. Она не только украсит десерт, но и обеспечит организм полезными жирами и белком», — посоветовала Давлекамова.

По ее словам, функциональные продукты содержат повышенное содержание полезных компонентов в составе, что позволяет восполнить дефицит необходимых организму веществ в пределах суточной калорийности.

Функциональным считается продукт, прошедший сертификацию в аккредитованном органе по сертификации. После этого производитель имеет право маркировать продукцию утвержденным знаком функциональной продукции и выкладывать ее на специальных полках в торговых сетях. Сертификация подтверждает, что продукт действительно содержит заявленное количество полезных веществ и высокую концентрацию пользы.

Фото: freepik.com