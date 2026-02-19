Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы».
Самарцев приглашают на турнир по городкам
По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов.
Роскачество: способ приготовить полезные блины в период Масленицы
Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге.
Садовый центр Веры Глуховой из Самарской области признан лучшим питомником в России
Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития – ООО «ЕвроБиоТех». В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Корпорация развития региона будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса
Согласно статистике, в Москве на 1 февраля средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.
Самые высокие цены на огурцы оказались в Норильске и Анадыре
Гражданин отлавливал синиц, снегирей, скворцов с помощью клеток и сетей, в которых птички запутывались. По словам мужчины, о незаконности их отлова он не знал.
В Ставропольском районе мужчина незаконно отлавливал диких птиц
Жители Кинеля увидели спектакль-победитель регионального этапа Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В регионе продолжаются показы спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Роскачество: способ приготовить полезные блины в период Масленицы

По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов.

Во время масленичной недели нагрузка на организм из-за большого потребления блинов возрастает. Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова 19 февраля рассказала «Известиям», как избежать дискомфорта, не отказываясь от традиционного блюда.

По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов. 

«Если вы хотите сделать блины не только праздничным, но и сбалансированным блюдом, попробуйте использовать функциональную амарантовую муку. Она имеет высокое содержание пищевых волокон, что благотворно сказывается на пищеварении, а также придает выпечке приятный ореховый оттенок и не содержит глютена», — пояснила специалист.

Альтернативой может стать и готовая смесь для блинов, богатая пищевыми волокнами и белком, что позволит дольше сохранять чувство сытости после трапезы и благоприятно скажется на пищеварении.

Не менее важно уделить внимание и топингам, которые традиционно подают к блинам.

«Классические варианты — сгущенное молоко, варенье с сахаром или жирная сметана — значительно увеличивают калорийность блюда. Прекрасной и полезной альтернативой привычным добавкам станет функциональная шоколадно-ореховая паста. Она не только украсит десерт, но и обеспечит организм полезными жирами и белком», — посоветовала Давлекамова.

По ее словам, функциональные продукты содержат повышенное содержание полезных компонентов в составе, что позволяет восполнить дефицит необходимых организму веществ в пределах суточной калорийности.

Функциональным считается продукт, прошедший сертификацию в аккредитованном органе по сертификации. После этого производитель имеет право маркировать продукцию утвержденным знаком функциональной продукции и выкладывать ее на специальных полках в торговых сетях. Сертификация подтверждает, что продукт действительно содержит заявленное количество полезных веществ и высокую концентрацию пользы.

 

Фото:   freepik.com

