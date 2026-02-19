Садовый центр Веры Глуховой из Самарской области признан лучшим питомником в России

Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге.

Победителем стал питомник из Самарской области - «Питомник и Садовый центр Веры Глуховой», сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

«Эта победа — признание нашего труда, наших растений и нашей любви к своему делу. Хочется сказать огромное спасибо: команде АППМ за организацию грандиозного отраслевого события и честное голосование. Нашим коллегам и конкурентам — вы лучшие, и именно вы делаете отрасль сильнее. Нашей команде - тем, кто растит, черенкует, упаковывает, продает и поддерживает порядок на производстве и торговых точках 365 дней в году. И, конечно, нашим садоводам. Победа общая, и это только начало!», - прокомментировали победу в садовом центре.

Фото: Минэкономразвития Самарской области