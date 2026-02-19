В регионе продолжаются показы спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

В Самарской области продолжаются показы спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».



Уже второй раз жители Кинеля аплодируют артистам хореографической постановки «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце» от творческой команды Народного ансамбля танца «Каприз» городского Дома культуры. В зале в большинстве своем – юная аудитория. Артисты и зрители говорят на одном языке – языке творческой молодежи.

Горожане смогли увидеть постановку своими глазами, погрузиться в невероятную историю борьбы добра со злом. Очередной показ впечатлил и вдохновил зрителей, заставил задуматься о том, что даже самое хрупкое, но доброе сердце способно совершить подвиг, бросить вызов злу и одержать победу.

«Образы героев, хореография, музыка, свет, звуковые акценты – все продумано до мелочей, – рассказал руководитель коллектива-победителя Артур Балан. – Спектакль ждет успех, если есть классная идея, но ее еще надо «упаковать» так, чтобы покорить сердца жюри и зрителей».

Балетмейстер спектакля Карина Андреева отметила, что «…особо тщательно команда работала над постановкой, чтобы правильно донести идейные смыслы сюжета.»

В 2025 году на VII сезон фестиваля от Самарского региона поступило 265 заявок от детских и молодежных театров. В региональном этапе приняли участие более 3000 человек. На окружной этап вышли два коллектива: народный ансамбль танца «Каприз» из Кинеля и самарский театр «DragLAB - больше, чем театр». Видеоверсия спектаклей-победителей есть в группе фестиваля, их показывают на площадках культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ, виртуальных концертных залов в городах и районах губернии.

В контент-студии нового творческого кластера – центра «#ПроДвиж» на базе ДК Кинеля, где теперь собирается активная молодежь, ребята записали подкаст и поговорили с артистами и режиссером коллектива «Каприз» о том, легко ли выйти на сцену и стать победителем.

Напомним, что фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» – общественный творческий проект, который проходит с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатор регионального этапа Фестиваля – Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Фото: ГБУК «Агентство социокультурных технологий»