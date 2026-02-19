Самарские спасатели подвели итоги 2025 года и наградили лучших

Сегодня в специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Самарской области прошло совещание, объединившее должностных лиц территориального и местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также руководителей подразделений иных видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований региона.

Цель совещания: подведение итогов деятельности территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области за 2025 год и постановка задач на 2026 год.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения.

По итогам Спартакиады Главного управления в 2025 году были вручены переходящие кубки:

Среди подразделений второй группы:

3-е место: ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России»;

2-е место: ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Самарской области(договорной)»;

1-е место: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Среди подразделений первой группы:

3-е место: 31 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области;

2-е место: 7 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области;

1-е место: 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС» переходящий кубок лучшего подразделения ФПС Самарской области получила 5 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Благодарственными письмами также были отмечены руководители подразделений ведомственной и частной пожарной охраны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО