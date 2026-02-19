Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы».
Самарцев приглашают на турнир по городкам
По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов.
Роскачество: способ приготовить полезные блины в период Масленицы
Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге.
Садовый центр Веры Глуховой из Самарской области признан лучшим питомником в России
Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития – ООО «ЕвроБиоТех». В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Корпорация развития региона будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса
Согласно статистике, в Москве на 1 февраля средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.
Самые высокие цены на огурцы оказались в Норильске и Анадыре
Гражданин отлавливал синиц, снегирей, скворцов с помощью клеток и сетей, в которых птички запутывались. По словам мужчины, о незаконности их отлова он не знал.
В Ставропольском районе мужчина незаконно отлавливал диких птиц
Жители Кинеля увидели спектакль-победитель регионального этапа Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В регионе продолжаются показы спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
Самарские спасатели подвели итоги 2025 года и наградили лучших

192
Сегодня в специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС СО прошло совещание, на котором подвели итоги 2025 года и наметили задачи на 2026 год.

Сегодня в специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Самарской области прошло совещание, объединившее должностных лиц территориального и местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также руководителей подразделений иных видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований региона.

Цель совещания: подведение итогов деятельности территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области за 2025 год и постановка задач на 2026 год.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения.

По итогам Спартакиады Главного управления в 2025 году были вручены переходящие кубки:

Среди подразделений второй группы:

3-е место: ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России»;

2-е место: ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Самарской области(договорной)»;

1-е место: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Среди подразделений первой группы:

3-е место: 31 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области;

2-е место: 7 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области;

1-е место: 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС» переходящий кубок лучшего подразделения ФПС Самарской области получила 5 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Благодарственными письмами также были отмечены руководители подразделений ведомственной и частной пожарной охраны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Весь список