В Ставропольском районе мужчина незаконно отлавливал диких птиц

При проведении выездного обследования вблизи села Васильевка госинспектор минприроды выявил случай незаконного отлова птиц.

Гражданин осуществлял добычу синиц, снегирей, скворцов с помощью клеток и сетей, в которых птички запутывались. По словам мужчины, о незаконности их отлова он не знал. Для чего это делал – не пояснил.

По данному факту в отношении нарушителя возбуждено административное производство. В настоящее время ведутся процессуальные действия, сообщили в пресс-службе минприроды СО.

Фото: минприроды СО