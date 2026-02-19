Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

18 февраля администрация города Самары заключила Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с администрацией города Иркутска.

Соответствующий документ был подписан в ходе бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 20 февраля в Иркутске.

В бизнес-миссии принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса, представители администраций и структур поддержки бизнеса двух городов.

Соглашение предусматривает как популяризацию туристических маршрутов по Самаре и Иркутску, так и организацию деловых мероприятий – межмуниципальных форумов-выставок и обучающих семинаров, а также взаимную поддержку туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий. В перспективе возможна организация совместных культурных и спортивных мероприятий, сотрудничество в образовательной сфере. Перед подписанием Соглашения стороны признали важное значение сотрудничества и необходимость согласованных действий в развитии внутреннего межрегионального туризма.