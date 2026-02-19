Дело о спорном участке в районе просек в Самаре вернули на новое рассмотрение

Процесс о возвращении в муниципальную собственность земельного участка на пересечении улицы Солнечной и 7-й просеки, против застройки которого ранее выступали жители, начнется заново. Такое решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции, отменив апелляционное определение.

Спор вокруг территории продолжается с 2021 года. Тогда местные жители выступили против строительства жилых домов и обращались за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, указывая на высокую плотность застройки и нехватку социальной инфраструктуры, сообщает ВолгаНьюс.

Позже власти договорились с владельцем участка — ООО «Скиф» — и изменили зонирование, запретив жилищное строительство. Компания пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

В 2024 году региональная прокуратура подала иск, потребовав признать сделки с землей недействительными и вернуть участок городу. По версии надзорного ведомства, земля была оформлена с нарушениями, в том числе через сделку с ветераном Великой Отечественной войны Марией Кистановой, которая, как выяснилось, умерла до оформления документов.

В феврале 2025 года Промышленный районный суд Самары частично удовлетворил иск: сделки признали недействительными, а постройки — самовольными. Компанию обязали снести объекты и передать участок городу.

Однако в ноябре 2025 года Самарский областной суд отменил это решение и отказал прокуратуре. После этого с кассационной жалобой выступил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

В феврале 2026 года кассационный суд признал, что при рассмотрении дела были допущены нарушения материального и процессуального права, и направил его на новое рассмотрение. Теперь спор о судьбе участка и законности сделок будет рассмотрен повторно, пишет Самарская газета.