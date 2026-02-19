Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии

С 16 по 20 февраля делегация Самары находится с бизнес-миссией в Иркутске.

Мероприятие направлено на поиск новых партнеров и расширение рынков сбыта для малого и среднего бизнеса, а также укрепление межрегиональных кооперационных связей и проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В составе самарской делегации — 11 предприятий, представляющих ключевые для экономики Самары направления.

Со стороны Иркутской области в переговорах в формате B2B участвуют представители более 30 предприятий и организаций региона. Интерес к сотрудничеству проявили компании энергетического сектора, машиностроительные и перерабатывающие производства. Для самарцев также организована обширная программа посещения ведущих промышленных площадок Приангарья.

Фото горадминистрации