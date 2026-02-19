В ИК-10 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка передачи запрещённых предметов

В ходе досмотра передачи от гражданки П. для осуждённого П., содержавшей продукты питания, были обнаружены запрещённые предметы, спрятанные ухищрённым способом внутри упаковки сока.
В ходе досмотра были обнаружены и изъяты следующие предметы:
— 3 мобильных телефона;
— 2 зарядных устройства;
— 5 SIM-карт;
— USB-провод;
— проводные наушники.
По данному факту проводится проверка.
Напоминаем: передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечёт административную ответственность по части 1 статьи 19.12 КоАП РФ. В случае повторной попытки либо использования сложных способов доставки, предусмотрено уголовное преследование по статье 321.1 УК РФ.