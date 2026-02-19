25 самарских педагогов принимают участие в очном этапе конкурса «Воспитатель года 2026»

В Самаре проходит очный этап городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2026». 25 педагогов дошкольного образования, успешно прошедшие испытания заочного этапа, представляют конкурсной комиссии занятия, подготовленные в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной практике – этапы проходят на базе детских садов №№ 186 и 140.



Предварительно педагоги с помощью жеребьевки выбрали возрастную группу, для которой будут проводить занятие, а также тему. Темы посвящены профессиям, любимым книгам, народной культуре и традициям, зимним видам спорта, путешествиям и др. В рамках специальной номинации «Физинструктор года» свои наработки показывают инструкторы по физической культуре. Например, инструктор по физической культуре детского сада № 325 «Незабудка» Екатерина Берестина представила занятие на тему «Моя малая родина», построенное на принципах патриотического воспитания.



Победители очного этапа примут участие в городском финале, который состоится 26 и 27 февраля в Центре развития образования. Им предстоит продемонстрировать мастер-классы и принять участие в брейн-ринге, решая педагогические задачи. По итогам определят абсолютного победителя конкурса «Воспитатель года 2026», а также победителя специальной номинации «Физинструктор года 2026». Победители и лауреаты в каждой номинации примут участие в региональном этапе и, в случае победы, отправятся на всероссийский этап.

Фото: пресс-служба администрации Самары