В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)

21 февраля (суббота) в 14.00 состоится фотопрогулка «Детально» (12+) в рамках цикла мероприятий «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству». Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг «Заварки». Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз – кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.

Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQRlqE