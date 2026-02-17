Самарская область в числе лидеров Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область в числе лидеров Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

180
Самарская область в числе лидеров Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Самарская область вошла в число лидеров IV, V и VI этапов Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».  Об этом стало известно во время торжественной церемонии открытия восьмого этапа эстафеты — «Азбука инвестора». В рамках мероприятия также состоялось совещание по вопросам эффективной реализации мероприятий по финансовому просвещению в субъектах Российской Федерации в 2026 году.

Новый этап «Азбука инвестора» посвящён ключевым вопросам инвестирования и поможет участникам разобраться в важных темах: как начать инвестировать с небольшой суммы, какие ошибки поджидают начинающих инвесторов, в какие активы вложить средства на начальном этапе, каковы особенности налогообложения инвестиций и как отличить лицензированного брокера от мошенников.

Участников ждут эфиры с ведущими экспертами — финансистами, действующими инвесторами, представителями профильных компаний и ведомств. Будут доступны практические материалы: гайды, чек-листы, памятки и инструкции для скачивания и использования. Организаторы подготовили методические разработки лекций, образовательные игры и задания для самостоятельного изучения и проведения просветительских мероприятий.

Занять лидирующие позиции в трёх предыдущих этапах эстафеты Самарской области помог высокий уровень вовлеченности жителей в прохождение тестирования на портале «Мои финансы» и масштабная просветительская работа. В 2025 году в регионе было проведено более 13 тысяч мероприятий по финансовой грамотности.

«Высокая оценка работы Самарской области со стороны НИФИ Минфина России — это результат системного межведомственного взаимодействия и слаженной работы всех структур, занимающихся развитием финансовой грамотности в регионе. Как неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, повышение финансовой грамотности является одной из стратегических задач на пути к улучшению качества жизни населения. Мы выстроили эффективную модель сотрудничества между органами власти, образовательными учреждениями, финансовыми организациями и общественными институтами. Такое признание на федеральном уровне подтверждает правильность выбранного курса и мотивирует нас продолжать совершенствовать систему финансового просвещения — на благо жителей региона и страны в целом», — отметила врио заместителя председателя Правительства — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Фото предоставлено министерством финансов Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
195
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
496
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
416
Весь список