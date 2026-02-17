В Самаре с 9 по 16 февраля угарным газом отравились восемь человек, среди них семь детей

В Самаре за период с 9 по 16 февраля произошло три случая отравления угарным газом — два в Советском районе и один в Кировском. По информации регионального МЧС России, пострадали восемь человек, среди них семь детей. Пятерых пострадавших госпитализировали, включая четырёх несовершеннолетних и одного взрослого.

Спасатели напоминают, что угарный газ не имеет запаха и способен вызвать тяжёлые последствия всего за несколько минут. Чаще всего причиной отравлений становятся неисправные газовые приборы, проблемы с вентиляцией и печное отопление.

В ведомстве рекомендуют регулярно проверять состояние оборудования, не оставлять работающие приборы без присмотра и устанавливать автономные пожарные извещатели. При появлении запаха газа следует немедленно звонить по номерам 104 или 112, сообщает "Самарская газета".