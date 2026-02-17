В Самаре обвиняемый в коррупции экс-замминистра здравоохранения подписал контракт на участие в СВО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре обвиняемый в коррупции экс-замминистра здравоохранения подписал контракт на участие в СВО

165
В Самаре обвиняемый в коррупции экс-замминистра здравоохранения подписал контракт на участие в СВО

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев подписал с министерством обороны РФ контракт об участии в СВО. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердила защита экс-чиновника.

Решение об отправке Асланбека Майрамукаева в зону спецоперации будет принято, когда огласят приговор. В настоящее время бывшего чиновника судят по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Процесс проходит в Советском районном суде Самары.

По версии следствия, бывший замминистра в составе организованной группы пролоббировал интересы двух ООО, подконтрольных организатору ОПГ. Силовики установили, что Асланбек Майрамукаев добился заключения госконтракта на поставку медоборудования по завышенной цене. В итоге бюджет понес ущерб на сумму свыше 50 млн руб.

Бывший замминистра здравоохранения Самарской области уже имеет две судимости. В 2024 году Октябрьский райсуд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. За это экс-чиновник был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима, штрафу в размере 45 млн руб. и запрету занимать должности в течение шести лет.

В сентябре 2025 года Кировский районный суд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования с причинением бюджету ущерба в размере девяти млн руб. В итоге срок заключения бывшего замминистра здравоохранения региона увеличился еще на два месяца.

Одновременно с этим в Советском районном суде начался процесс по делу экс-главы областного минздрава Армена Беняна. Вместе с руководителем регионального ГКУ «Самарафармация» Алевтиной Игнатовой он, как и Асланбек Майрамукаев, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медтехники и расходных материалов для региональных медучреждений.

Армен Бенян находится под подпиской о невыезде. В марте 2024 года стало известно об обысках в особняке бывшего министра здравоохранения Самарской области. Силовики обнаружили в камине и в Библии экс-чиновника три млн руб.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
195
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
496
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
416
Весь список