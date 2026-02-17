Я нашел ошибку
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.  (0+)

В субботу и воскресенье гостей ждет выставка «Город мастеров», в которой примут участие в общей сложности не менее 200 мастеров глиняной и соломенной игрушек, резьбы по дереву, плетения, вышивки, керамики, авторских сувениров и других ремесел. В обновленной Усадьбе Деда Мороза разместится выставка работ конкурса «Самарская Маслена». Также гостей ждут праздничные фотозоны – «Дымковские игрушки», «Самовар и чашки», «Богатырские сапоги», «Сковорода», «Ложки-качели», «Мельница» и другие. Центральным арт-объектом станет «Маслена» высотой 9 метров – она уже установлена на площади. Также будет развернута сувенирная торговля, будут работать ледовые катки и деревянная горка.

В воскресенье, 22 февраля, площадка будет работать с 11:00 до 18:00. На главной сцене состоится концерт, на спортплощадке пройдет Кубок Масленицы по городошному спорту, принять участие в котором приглашаются все желающие. Площадь Куйбышева наполнят интерактивные программы с хороводами, веселыми гармонистами и коробейниками, народные забавы. Все желающие смогут попробовать традиционное масленичное блюдо – для бесплатного угощения будет приготовлено 15 тысяч блинов.

Масленичные гуляния будут проходить на других городских площадках. Так, 22 февраля в парке им. Ю. Гагарина с 12:00 до 15:00 программу «Масленица» представит медиахолдинг «Комсомольской правды», а с 13:00 до 16:00 «Широкая Масленица» с фотозонами и развлечениям для всей семьи пройдет на Некрасовском спуске набережной. Еще более 60 площадок запланированы на общественных пространствах, во дворах и на базе социальных учреждений в районах Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
17 февраля 2026, 15:21
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
17 февраля 2026, 15:12
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
17 февраля 2026, 14:46
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
