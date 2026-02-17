15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева. (0+)



В субботу и воскресенье гостей ждет выставка «Город мастеров», в которой примут участие в общей сложности не менее 200 мастеров глиняной и соломенной игрушек, резьбы по дереву, плетения, вышивки, керамики, авторских сувениров и других ремесел. В обновленной Усадьбе Деда Мороза разместится выставка работ конкурса «Самарская Маслена». Также гостей ждут праздничные фотозоны – «Дымковские игрушки», «Самовар и чашки», «Богатырские сапоги», «Сковорода», «Ложки-качели», «Мельница» и другие. Центральным арт-объектом станет «Маслена» высотой 9 метров – она уже установлена на площади. Также будет развернута сувенирная торговля, будут работать ледовые катки и деревянная горка.



В воскресенье, 22 февраля, площадка будет работать с 11:00 до 18:00. На главной сцене состоится концерт, на спортплощадке пройдет Кубок Масленицы по городошному спорту, принять участие в котором приглашаются все желающие. Площадь Куйбышева наполнят интерактивные программы с хороводами, веселыми гармонистами и коробейниками, народные забавы. Все желающие смогут попробовать традиционное масленичное блюдо – для бесплатного угощения будет приготовлено 15 тысяч блинов.



Масленичные гуляния будут проходить на других городских площадках. Так, 22 февраля в парке им. Ю. Гагарина с 12:00 до 15:00 программу «Масленица» представит медиахолдинг «Комсомольской правды», а с 13:00 до 16:00 «Широкая Масленица» с фотозонами и развлечениям для всей семьи пройдет на Некрасовском спуске набережной. Еще более 60 площадок запланированы на общественных пространствах, во дворах и на базе социальных учреждений в районах Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары