17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Созданные в ТГУ имплантаты из магниевых сплавов меняют подход к хирургии 

Эти инновационные изделия, которые со временем растворяются в организме человека, производятся в коллаборации с ООО «Медицинская торговая компания» (МТК).

Биорезорбируемые имплантаты из магниевых сплавов, разработанные в Тольяттинском государственном университете (ТГУ), меняют подход к хирургии. Эти инновационные изделия, которые со временем растворяются в организме человека, производятся в коллаборации с ООО «Медицинская торговая компания» (МТК). Имплантаты уже применяются в медицинских учреждениях по всей России, от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Проект начинался в рамках программы «Приоритет-2030», а на контрактное производств вышел в рамках деятельности Передовой инженерной школы ТГУ. Это способствует укреплению Самарской области как одного из ведущих научных и промышленных центров страны. В конце прошлого года были защищены программы развития университетов в рамках программы «Приоритет-2030». В 2026 году три ведущих вуза региона – Самарский университет им. Королёва, Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный медицинский университет – получат более 1 млрд рублей на развитие. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева из регионального бюджета на софинансирование будет выделено более 100 млн рублей.
На базе ТГУ освоено производство спиц и винтов из магниевых сплавов. Эти имплантаты естественным образом растворяются в организме пациента, способствуя формированию костной ткани и обеспечивая комфортное лечение без необходимости повторных операций.
Директор технологического участка производства медицинских изделий ТГУ Сергей Засыпкин поясняет, что университет обеспечивает полный цикл производства имплантатов по техническому заданию компании «МТК». Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям Росздравнадзора.
Производство полного цикла имплантатов началось в сентябре 2024 года. Апробацию новых изделий проводили в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко под руководством Леонида Брижаня, заместителя главного травматолога Вооружённых Сил РФ.
На данный момент освоено серийное производство медицинских спиц, компрессионных кортикальных винтов - 60 типоразмеров. 
Ректор ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Криштал, подчеркивает: «Важно то, что в основе созданного в ТГУ производства не копирование западной технологии, а свой оригинальный технологический процесс, защищенный, в том числе патентом на изобретение. При этом уровень безопасности и надёжности наших изделий существенно превосходит тот, что сейчас достигается в западных имплантатах».
Леонид Брижань, заместитель главного травматолога Вооружённых Сил РФ, отмечает высокую клиническую эффективность и хорошую переносимость имплантатов. Они способствуют стабильному сращению костей и снижению числа осложнений, связанных с повторными операциями. Для военнослужащих это особенно важно, так как позволяет сократить количество хирургических вмешательств.
Параллельно с производством спиц и винтов учёные ТГУ разрабатывают прототипы пластинчатых имплантатов, востребованных в хирургии кисти и стопы.

 

Фото: пресс-служба ТГУ

Теги: Тольятти Университет

Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
16 декабря 2025, 17:28
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы». Образование
26 офицеров-артиллеристов будут выполнять воинский долг в рядах Вооружённых сил РФ в нескольких военных округах России, а также в Генеральном штабе.
01 августа 2025, 15:33
В ТГУ состоялся выпуск офицеров-артиллеристов
26 офицеров-артиллеристов будут выполнять воинский долг в рядах Вооружённых сил РФ в нескольких военных округах России, а также в Генеральном штабе. Образование
К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес.
30 июля 2025, 17:38
В Тольятти обсудили расширение сотрудничества с КНР в сфере высшего образования
К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес. Новости Тольятти
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
