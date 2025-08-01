В ТГУ состоялся выпуск офицеров-артиллеристов

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1 августа в Тольяттинском государственном университете состоялся 12-й торжественный выпуск курсантов Военного учебного центра (ВУЦ ТГУ). 26 офицеров-артиллеристов будут выполнять воинский долг в рядах Вооружённых сил РФ в нескольких военных округах России, а также в Генеральном штабе.

На площади перед главным корпусом университета к присутствующим обратился ректор ТГУ Михаил Криштал: «Товарищи офицеры, курсанты, преподаватели, сотрудники, гости нашего университета. Сегодня, наверное, одно из самых ярких событий вашей жизни. Вы получили своё первое офицерское звание, и вы получили диплом инженера. Я хочу подчеркнуть, что в наше непростое время вы остались верны своему выбору, это, безусловно, делает вам честь. Я вам желаю, прежде всего мудрости – в службе, в работе, во взаимоотношениях с вашими командирами, начальниками, сослуживцами и, конечно, подчинёнными, потому что вы для них тоже должны стать наставниками. Я желаю вам здоровья, успехов, удачи. И всем нам желаю победы и мира».

ТГУ – единственный вуз в Самарской области и один из 28-ми в России, обучающий студентов в Военном учебном центре по программе подготовки офицеров для службы по контракту в Вооруженных силах РФ, а также единственный вуз в Тольятти, который готовит офицеров и сержантов запаса по установленным Министерством обороны РФ военно-учётным специальностям: «Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артиллерии» или «Боевое применение воинских частей и подразделений самоходной артиллерии».

Во время торжественной церемонии лейтенанты получили дипломы о высшем образовании, нагрудные знаки об окончании Военного учебного центра и удостоверения личности офицера. Теперь выпускники ВУЦ ТГУ отправятся служить по распределению в четыре военных округа РФ, а также в воздушно-десантные войска и в Главное управление Генерального штаба. Первый контракт молодые люди заключили на три года.

«География распределения выпускников ВУЦ ТГУ говорит о том, что ваши навыки и полученные специальности востребованы от Калининграда до Владивостока на всей территории нашей страны, – сказал заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин. – Мы гордимся Тольяттинским государственным университетом. Более половины сотрудников ВУЦ ТГУ – ветераны специальной военной операции, имеющие государственные награды».

Преподаватели крупнейшего в системе сухопутных войск России Военного учебного центра своим примером готовят офицерскую элиту России. На торжественной церемонии сразу две награды получил старший преподаватель ВУЦ ТГУ Виталий Романенко – медали «За боевые отличия» и «За храбрость» II степени.

Торжественная церемония завершилась артиллерийской песней в исполнении лейтенантов и офицерским вальсом. По традиции курсанты также подбросили монеты – на счастье, и чтобы военная карьера была блестящей.

Фото: пресс-служба ТГУ